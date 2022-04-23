/693632/مشوه-نفسيا-عزة-مصطفى-للمتنمر-على-إعلان-أهل-مصر-انت-ضامن-ايه-اللي-هحصلك-بعد-دقيقتين

ردت الإعلامية عزة مصطفى، على المتنمر من إعلان مؤسسة أهل مصر، والذي قال في تويته:” حرام عليكم هذا الاعلان المصير للاشمئزاز .. كما انه لايساعد على التبرع .. لما اجي افطر على المغرب واشوف الشكل ده وتسد نفسي:” قائلة:” ازاي قلبه جابه .. يشمئز ازاي من شكل ناس حكمت عليهم الظروف.. انت ضامن انك هتعيش سليم طول الوقت.. شيء غريب فين اللين والاخلاق.. لكن للاسف ذلك ليس متواجد عند هؤلاء”.

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واضافت الاعلامية عزة مصطفة خلال تقديمها برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، : "هل أنت ضامن أنك تعيش طول الوقت سليم، ضامن حياتك، شيء غريب فين اللين والطبية والأخلاق والقيم"، متابعة: "للأسف كل هذا ليس موجود عن الناس الذين يكتبون مثل هذه التويتات".

مشوه نفسيا.. عزة مصطفى للمتنمر على إعلان أهل مصر: انت ضامن ايه اللي هيحصلك بعد دقيقتين

ووجهت الاعلامية عزة مضطفى التحية لسيدة الأعمال وصاحبة المستشفى الدكتورة هبة السويدي، والتي اعلنتعن التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد الشخص المتنمر حتى يكون عبرة لغيره خاصة بعد ما ألحقه من ضرر نفسي لمنال وغيرها من مصابي الحروق.

عزة مصطفى:” سعيدة من رد فعل الاستاذة هبة سويدي في اتباعها للقانون

وتابعت عزة مصطفى:” التويتة مشوهة مثل صاحبها .. وانا سعيدة من رد فعل الاستاذة هبة سويدي في اتباعها للقانون لأن هذا الشخص من الممكن ان يتنمر على أشخاص أخرى”.