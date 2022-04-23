اختبارات الـTOFAS.. وزير التعليم ينشر رابطا لشرح الموضوع

جدة - نرمين السيد - وقال شوقى: "سألنى بعض الزملاء عن اختبارات الـ TOFAS ولذلك أشارك حضراتكم روابط لما نشرناه سابقا عن هذا الموضوع لعله يساعد على فهم الموضوع".
وفى وقت سابق، أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، أنه لم يتم إلغاء الأوبن بوك.
وقال شوقى: "نحن لم نلغى الأوبن بوك كما يتردد، وهو مصطلح أجنبى تكمن فلسفته فى وجود مصادر مع الطلاب تغنيهم عن الحفظ وهذا يتحقق بوسائل متنوعة
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