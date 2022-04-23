/693627/علي-معلول-يفشل-في-إحراز-التعادل-للأهلي-من-ركلة-جزاء-فيديو
فشل علي معلول لاعب الأهلي الهدف الأول لفريقه في شباك الرجاء في المواجهة التي تقام بين الفريقين على ملعب محمد الخامس ضمن مواجهات دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا في اللقاء الذي يسعى خلاله المارد الأحمر في تحقيق التأهل للدور نصف النهائي من دوري الأبطال بعد تقدم الفريق المغربي بهدف في الدقائق الأولى.
علي معلول ضيعها #الاهلي_والرجاء pic.twitter.com/KTyq9eDwSX— ابو العز (@aboElEzz_2011) April 22, 2022
وسجل فابريس نجوما لاعب الرجاء المغربي الهدف الأول لفريقه في شباك الأهلي في المواجهة التي تقام بين الفريقين على ملعب محمد الخامس ضمن مواجهات دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا في اللقاء الذي يسعى خلاله المارد الأحمر في تحقيق التأهل للدور نصف النهائي من دوري الأبطال
وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل المارد الأحمر للمواجهة المرتقبة بين الأهلي والرجاء في إطار مواجهات دوري ابطال إفريقيا في تمام الثانية عشر منتصف الليل على ملعب ومركب محمد الخامس ويرصد دوت الخليج التفاصيل.
لمشاهدة الهدف الأول اضغط هنا
تشكيل الاهلي لمواجهة الرجاء المغربي حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني ، محمد عبد المنعم ، ياسر إبراهيم ، علي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية ، أليو ديانج ، حمدي فتحي.
خط الهجوم: حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر ، بيرسي تاو.
تاريخ مواجهات الفريقين خاض النادي الأهلي مع الرجاء 10 مواجهات من قبل، 8 من بينها كانت في تحديات إفريقية، ومواجهتين فقط في بطولات عربية، وانتصر المارد الأحمر على الرجاء 6 مرات وانتصر الرجاء مرتين، وحكم التعادل على مواجهة الفريقين مرتين.
5 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بدوري أبطال إفريقيا وأعلنت 5 قنوات مفتوحة نقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في إطار مواجهات دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي تقام بين الفريقين على ملعب محمد الخامس، إحداهم موجودة على قمر النايل سات والأخرون عبر قمر يوتلسات 9شرق ويرصد دوت الخليج ترددات القنوات التالية.
قناة مراكش الرياضية على النايل سات لمتابعة مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا التردد: 11617
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء الليلة: التردد: 11900
الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء الليلة : التردد: 11900
الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء الليلة : التردد: 11900
الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
قناة Arryadia TNT HD (مفتوحة) عبر قمر Astra 3A لمباراة الأهلي والرجاء: التردد: 11569
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
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