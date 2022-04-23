علي معلول يفشل في إحراز التعادل للأهلي من ركلة جزاء «فيديو»

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فشل علي معلول لاعب الأهلي الهدف الأول لفريقه في شباك الرجاء في المواجهة التي تقام بين الفريقين على ملعب محمد الخامس ضمن مواجهات دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا في اللقاء الذي يسعى خلاله المارد الأحمر في تحقيق التأهل للدور نصف النهائي من دوري الأبطال بعد تقدم الفريق المغربي بهدف في الدقائق الأولى.

وسجل فابريس نجوما لاعب الرجاء المغربي الهدف الأول لفريقه في شباك الأهلي في المواجهة التي تقام بين الفريقين على ملعب محمد الخامس ضمن مواجهات دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا في اللقاء الذي يسعى خلاله المارد الأحمر في تحقيق التأهل للدور نصف النهائي من دوري الأبطال

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل المارد الأحمر للمواجهة المرتقبة بين الأهلي والرجاء في إطار مواجهات دوري ابطال إفريقيا في تمام الثانية عشر منتصف الليل على ملعب ومركب محمد الخامس ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

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تشكيل الاهلي لمواجهة الرجاء المغربي حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ، محمد عبد المنعم ، ياسر إبراهيم ، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية ، أليو ديانج ، حمدي فتحي.

خط الهجوم: حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر ، بيرسي تاو.

تاريخ مواجهات الفريقين خاض النادي الأهلي مع الرجاء 10 مواجهات من قبل، 8 من بينها كانت في تحديات إفريقية، ومواجهتين فقط في بطولات عربية، وانتصر المارد الأحمر على الرجاء 6 مرات وانتصر الرجاء مرتين، وحكم التعادل على مواجهة الفريقين مرتين.

5 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بدوري أبطال إفريقيا وأعلنت 5 قنوات مفتوحة نقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في إطار مواجهات دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي تقام بين الفريقين على ملعب محمد الخامس، إحداهم موجودة على قمر النايل سات والأخرون عبر قمر يوتلسات 9شرق ويرصد دوت الخليج ترددات القنوات التالية.

قناة مراكش الرياضية على النايل سات لمتابعة مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا التردد: 11617

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء الليلة: التردد: 11900

الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء الليلة : التردد: 11900

الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء الليلة : التردد: 11900

الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

قناة Arryadia TNT HD (مفتوحة) عبر قمر Astra 3A لمباراة الأهلي والرجاء: التردد: 11569

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500