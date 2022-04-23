/693625/مسلسل-العائدون-الحلقة-21-أمير-كرارة-وأمينة-خليل-على-وشك-الدخول-في-علاقة-عاطفية

مسلسل العائدون الحلقة 21، بدأت بنجاح عمر -أمير كرارة- في مهمة جديدة ومن ثم بشره محمود عبد المغني بأن يستعد للعودة إلى مصر هو ونادين -أمينة خليل-.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل العائدون الحلقة 21.

أمير كرارة ونيللي كريم يخرجان للتسوق سويًا

خرج نادين وعمر للتسوق سويًا وتبادلا أطراف الحديث حول أسباب انفصال الأخير من زوجته ونصح نادين أن تتزوج بأحد يشبه ظروفها.

نذار يستعد للزواج من طليقة سياف

اجتمع سياف مع نذار وتبادلا الحديث حول حلم كل منهما في الإنجاب ليكونوا أولادهم خليفة لهم واقترح نذار أن يمسك من بعده فأخذ الأخير مهلة ليفكر.

محمود عبد المغني يرفض الزواج من ثانية

انتهت أحداث الحلقة 21 من مسلسل العائدون بتقابل محمود عبد المغني مع والد زوجته وعمه بنفس الوقت والذي عرض عليه طلب زوجته وهو أن يتزوج بأخرى بعد أن حُرمت من الإنجاب لكنه رفض.

قصة مسلسل العائدون

يتناول العمل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضاً عدداً من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.

أبطال مسلسل العائدون

مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".