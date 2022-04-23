/693623/بعد-تأزم-المباراة-سيناريوهات-صعود-الأهلي-من-ملعب-الرجاء

يستعد النادي الأهلي للمواجهة الحاسمة امام الرجاء المغربي في المباراة التي تجمع الفريقين منتصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة في المواجهة التي يسعى خلالها المارد الأحمر بالخروج بأقل الخسائر والصعود للدور التالي من البطولة التي يحمل بيتسو موسيماني وابناء الجزيرة لقبها مرتين على التوالي ويرصد دوت الخليج سيناريوهات صعود القلعة الحمراء أمام الرجاء اليوم .

السيناريو الأول في تأهل الأهلي

حقق النادي الأهلي الفوز في مباراة الذهاب بهدفيين دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام ضمن مواجهات دوري أبطال إفريقيا ويحتاج النادي الأهلي الي الفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل للدور المقبل من البطولة التي يحمل المارد الأحمر لقبها.

السيناريو الثاني

يسعى الرجاء لاستغلال قاعدة أفضلية الهدف التي يتم تسجيله خارج الديار حيث نجح الفريقي المغربي في تقليص الفارق مع المارد الأحمر لهدفيين مقابل هدف وهو بذلك يحتاج فقط للفوز بهدف وحيد لضمان الصعود او الانتصار بفارق هدفيين، وفي حالة خسارة الأهلي بفارق هدف ماعدا نتيجة 2-1 و 1 – 0 يضمن المارد الأحمر التأهل للدور التالي.

السيناريو التالت

في حالة خسارة النادي الأهلي بهدفيين مقابل هدف وحيد وهو نفس نتيجة مباراة الذهاب سيكونت اللجوء لركلات الجزاء الترجيحية هي الحاسم في تحديد المتأهل لنصف دوري أبطال إفريقيا وهي الاحتمالية الأخيرة لصعود المارد الأحمر للدور التالي والحفاظ على حظوظه في اقتناص اللقب الثالث على التوالي.

تشكيل الاهلي لمواجهة الرجاء المغربي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ، محمد عبد المنعم ، ياسر إبراهيم ، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية ، أليو ديانج ، حمدي فتحي.

خط الهجوم: حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر ، بيرسي تاو.

تاريخ مواجهات الفريقين

خاض النادي الأهلي مع الرجاء 10 مواجهات من قبل، 8 من بينها كانت في تحديات إفريقية، ومواجهتين فقط في بطولات عربية، وانتصر المارد الأحمر على الرجاء 6 مرات وانتصر الرجاء مرتين، وحكم التعادل على مواجهة الفريقين مرتين.