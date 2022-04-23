/693624/بطلوع-الروح-الحلقة-9-أحمد-السعدني-يخطط-لقتل-محمد-حاتم-ومقتل-أمير-جيش-الرقة

مسلسل بطلوع الروح الحلقة 9، شهدت العديد من الأحداث الهامة والمشوقة بدأ بـ “روح” منة شلبي” التي ظهرت وهي تتأقلم على أوضاع “الرقة” وأصبحت كواحدة من لواء خنساء.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أبرز أحداث مسلسل بطلوع الروح الحلقة 9

لازالت الأحوالي في مدينة الخلافة “الرقة” تسوء، ولازالت روح رغم تأقلهما على الوضع تريد الهروب من الرقة اذ كانت تذهب يوميا لمحل العطارة حتى تلتقي بـ هيلدا الفتاة التي من المقرر أن تقابلها لكي تساعدها على الهروب من مدينة الخلافة، وبعد حوالي شهرين تقابلها وتطلب منها أن تساعدها على الهروب لكنها ترفض في الوقت الحالي بسبب سوء أوضاع المدينة بعد هجوم الأكراد عليها ومحاصرتها من كل الجوانب.

عمر يحاول التخلص من أكرم للتقرب من روح

يحاول عمر “أحمد السعدني” كعادته التقرب من روح “منة شلبي” فلم يجد سوى أن يتخلص من زوجها أكرم “محمد حاتم”، فيقوم بإرساله في أول مهمة له مع بعض رجاله، ثم ذهب لإخبارها وحذرها من محاولتها في الهروب فهو يراقبها بشكل دائم.

أكرم يشرب الكحول لأول مرة في مدينة الخلافة

بسبب خوف أكرم من تلك المهمة هو وزوجته روح، قام باستعادة بعض ذكرياتهما معا من خلال شراء مواد كحولية ومشاركتها سويا كما كان يفعلان سابقا، ووعدها بانه سيرجع لها سالمة.

إصابة أكرم بطلق ناري

يذهب أكر للمهمة الذي بدأها بتلقي رسالة من أحد الأشخاص ليبدأو بإطلاق النار على الأكراد ليبادلونهم الأكراد بطلقات أخرى، فيُقتل كل رجال أكرم، أما هو فيصاب إصابة بالغة.

قتل أمير جيش الرقة

وتنتهي الحلقة التاسعة من مسلسل بطلوع الروح بمقتل امير جيش الرقة "نصار المصري” نتيجة انفجار قنبلة في وجهه، اذ ظهر في مشهد سابق وهو صديق مقرب لـ عمر ويتحدث معه عن دولة الخلافة ومصالح الأشخاص في ذلك وغيره.

أبطال مسلسل بطلوع الروح

مسلسل "بطلوع الروح" بطولة عدد كبير من نجوم الفن وهم: منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد داود، أحمد السعدني، محمد حاتم، دياموند بو عبود، ودارينا الجندى، وتأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكرى، وإنتاج صادق الصباح، وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال التي تتكون من 15 حلقة فقط.