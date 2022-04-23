مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 21.. آسر ياسين يورط علي قاسم

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مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 21

بدأت الحلقة 21 من مسلسل سوتس بالعربي، بمحاولات المحامي آدم منصور -أحمد داود- إنقاذ زين ثابت -آسر ياسين- من الشطب من نقابة المحامين بسبب اتهامه بإخفاء تقرير مهم في إحدى القضايا القديمة له وهي القضية التي قد تتسبب في إغلاق مكتب المحاماة.

تورط أمجد بشير في بعض القضايا

واستطاع آدم من تمهيد الطريق لشريف زيدان -مصطفي درويش-حتى يتمكن من الوصول إلى أدلة تثبت تورط المحامي أمجد بشير -علي قاسم- في استخدام طرق غير قانونية لحل جميع قضاياه، وقد استخدموا تلك الحيلة ليتمكنوا من الضغط عليه حتى يتم التوصل إلى تسوية لإنقاذ زين.

آدم يقنع كاميليا بالعودة

كما قام آدم بإقناع زميلته في المكتب كاميليا -ريم مصطفى- بالعودة إلى مكتب المحاماة لحضور محاكاة المحكمة قبل الجلسة الحقيقية التي تحدد مصير زين، الذي قام بإقناع زين بقبول التسوية والوثوق في شريف زيدان، وذلك بعد شكوك حول استغلال شريف لتلك القضية ليسحب الإدارة من فريدة ويتولاها هو وتنتهي الحلقة.

مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي

يُعرض مسلسل سوتس بالعربي على قناة CBC في تمام الساعة 9 مساءً، والإعادة الساعة 2:05 صباحًا و8:45 صباحًا وعلى قناة CBC دراما الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 4:05 صباحًا و10:45 صباحًا.

كما يُعرض على قناة OSN يا هلا الساعة 10 مساءً وعلى قناة OSN الأولى الساعة 10 مساءً، فضلًا عن منصتي Watch It و OSN.

قصة مسلسل سوتس بالعربي

والمسلسل مأخوذ عن عمل درامي أمريكي بنفس الاسم، وتدور قصته في عالم المحاماة والقضايا، حول شاب ذكي وطموح يدعى مايك روس، الذي يتمتع بذاكرة تصويرية قوية، إلا أنه فشل في أن يستكمل دراسته الجامعية، لكن شاءت المصادفة أن ينجح ذلك الشاب، في كسب ثقة المحامي الشهير هارفي سبيكتر، الذي عينه مساعدًا له في شركة الكبيرة، التي يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التي قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك، واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.