متحدث صندوق تحيا مصر: وفرنا المواد الغذائية لـ 1.5 مليون أسرة فى رمضان

كشف الدكتور محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، تفاصيل استعدادات الصندوق لعيد الفطر المبارك.

وقال المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، يتم تكثيف الجهود في شهر رمضان وأي مناسب اجتماعية، وخلال الثلاث سنوات وكانت هناك استثناءات من أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه على مدار الشهر الكريم نعمل على 1.5 مليون أسرة نوفر لها المواد الغذائية الجافة واللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة، لرفع العبء عن كاهل الأسرة الأولى بالرعاية والوجبات الجاهزة في برنامج إفطار صائم يوميا 10 آلاف وجبة إفطار و10 آلاف وجبة سحور.

وتابع: "نسابق الوقت للانتهاء من مشروعات تجهيز مستشفيات الغسيل الكلوي والحضانات، ونشارك مع الدولة في تجهيز عدد من هذه المستشفيات".