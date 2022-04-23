رفع كفاءة النظافة بمحيط الكنائس فى أوسيم (صور)

جدة - نرمين السيد - قام رجال العمل الميدانى بمدينة أوسيم بمحافظة الجيزة والوحدات المحلية، بأعمال رفع كفاءة الشوارع بمحيط كل كنيسة ورفع الاشغالات ورفع كفاءة الإنارة، بمناسبة احتفالات أعياد الأخوة المسيحيين شركاء الوطن.





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