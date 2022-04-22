/693620/حقيقة-إلغاء-مباراة-الأهلي-والرجاء-بعد-قذف-اللاعبين-الزجاجات-الفارغة

تداولت بعض الجماهير على السوشيال ميديا أن المباراة في طريقها للتأجيل بعد الهجوم الجماهيري لملعب محمد الخامس وهو ملعب مباراة الأهلي والرجاء المغربي في إطار مواجهات دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي يسعى خلالها المارد الأحمر للتأهل لنصف نهائي البطولة ويكشف دوت الخليج التفاصيل.

حقيقة إلغاء مباراة الأهلي والرجاء بعد قذف اللاعبين الزجاجات الفارغة وعلم دوت الخليج أن المباراة ستلعب في موعدها الطبيعي ولم يتم مناقشة فكرة تأجيل المباراة أو إلغاها من الأساس وأن النادي الأهلي سيتأخذ القرار النهائي فور الوصول لملعب محمد الخامس ورؤية أرضية الملعب والتحقق من مخالفة التواجد الجماهيري لقواعد الاتحاد الإفريقي للعب المباريات بشكل نظيف. أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل المارد الأحمر للمواجهة المرتقبة بين الأهلي والرجاء في إطار مواجهات دوري ابطال إفريقيا في تمام الثانية عشر منتصف الليل على ملعب ومركب محمد الخامس ويرصد دوت الخليج التفاصيل. تشكيل الاهلي لمواجهة الرجاء المغربي حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني ، محمد عبد المنعم ، ياسر إبراهيم ، علي معلول. خط الوسط: عمرو السولية ، أليو ديانج ، حمدي فتحي. خط الهجوم: حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر ، بيرسي تاو. تاريخ مواجهات الفريقين خاض النادي الأهلي مع الرجاء 10 مواجهات من قبل، 8 من بينها كانت في تحديات إفريقية، ومواجهتين فقط في بطولات عربية، وانتصر المارد الأحمر على الرجاء 6 مرات وانتصر الرجاء مرتين، وحكم التعادل على مواجهة الفريقين مرتين. نتيجة قرعة دوري أبطال إفريقيا النادي الأهلي يواجهه الرجاء المغربي فى لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. وفاق اسطيف ضد الترجي التونسي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا شباب بلوزداد ضد الوداد المغربي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا صن داونز يواجهة وبترو أتلتيكو ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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