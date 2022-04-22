/693617/مصطفى-درويش-الفن-مش-حرام-وأنا-جامد-جدا-في-مشاهد-البوس

فجر الفنان مصطفى درويش مجموعة تصريحات جريئة خلال حلوله ضيف على برنامج “ورا الشمس” الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على قناة الشمس.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أبرز تصريحات مصطفى درويش في برنامج ورا الشمس

كشف مصطفى درويش عن رأيه في بعض المواقف فجاء رده عن الفن هل حرام أم لا فقال: “الفن مش حرام، الفن رسالة مهمة قومية أو وطنية أو اجتماعية أو سياسية”.

وعن تقديمه مشاهد القبلات، فقال درويش: “أنا جامد جدا في الحاجات دي بس مفيش فرصة”.

مصطفى درويش عن أصحاب ولا أعز: مستحيل كنت أشارك فيه

وعن فيلم أصحاب ولا أعز، أشار درويش إلى انه لم يعجبه العمل إطلاقا، وإن عرض عليه تقديم مشهد به مثلية جنسية فلن يوافق عليه ولن يقدر على تقديمه في يوم من الأيام، مؤكدا أن الهجوم على الفنانة منى زكي كان بسبب غيرة الجمهور عليها ليس إلا.

وأشار مصطفى درويش إلا أنه من المستحيل أن يندم على الاعتذار عن فيلم الملحد.

مصطفى درويش يعتذر عن فيلم الملحد بسبب تصريحات إبراهيم عيسى

من جانيه، قرر مصطفى درويش في بيان رسمي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الاعتذار عن فيلم الملحد، الذي يتولى كتابته الإعلامي إبراهيم عيسى، وذلك بسبب تصريحات المثيرة للجدل حول الدين ورجال الدين الاسلامي.

وأوضح دوريش في بيانه، قاىلا: « «واضح أن الحرب دي ممنهجة وأنا ماقبلش أبدًا أكون أداة للحرب ضد ديني ولو الثمن هيكون ايه، آسف جدا وبعتذر لكل فريق العمل مش هاكمل في القرف ده».

إقرأ أيضا: كريم فهمي عن منى زكي في أصحاب ولا أعز: "عملت دورها بشكل محترف ومكنتش تستاهل الهجوم"

فيلم الملحد العديد من الفنانين منهم محمود حميدة وحسين فهمي وأحمد حاتم وتارا عماد وشيرين رضا، والفيلم من تأليف إبراهيم عيسى وتحت قيادة المخرج ماندو العدل.

أما عن فيلم «أصحاب ولا أعز» فتدور أحداثه حول مجموعة أصحاب منذ ٢٠ سنة يجتمعوا ليلة خسوف القمر وظهور الجانب المظلم منه رفقة زوجاتهم ويخوضوا لعبة مفادها من يرن هاتفه أو يصل له رسالة تقرأ على الملأ ويتم وضعه على خاصية «مكبر الصوت».ـ ومن هنا تبدأ العلاقات الحقيقية في الظهور لينكشف الستر عن كل منهم، وعن علاقاتهم ببعض كأصدقاء وكأزواج وزوجات، فنجد الخيانة والشذوذ الجنسي، فضلًا عن الكذب والخداع.