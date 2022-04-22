/693615/مصطفى-درويش-تسرعت-في-مهاجمة-محمد-رمضان-والنقابة-أجبرتني-على-التنازل-عن-اسمي

تحدث الفنان مصطفى درويش خلال لقائه ببرنامج “ورا الشمس” مع الاعلامية أميرة بدر في حلقة اليوم الجمعة عن أزمته مع الفنان محمد رمضان بسبب الطيار أشرف أبو اليسر.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات مصطفى درويش في برنامج ورا الشمس عن محمد رمضان والنقابة

قال مصطفى درويش خلال لقائه التليفزيوني عن منشور مهاجتمه لـ محمد رمضان بعد وفاة الطيار أشرف أبو اليسر: “اتسرعت في البوست جدا، ودا مش طبع محمد رمضان ، وكان عميل عندي في الشركة وهو شخص جدع وراجل، والبوست اني كنت زعلان بس ومتأثر بموت أبو اليسر المفروض كان عرض عليه شغل واحتضنه”.

مصطفى درويش يدافع عن نفسه بشأن مهاجمته لـ مايان السيد

أما عن أزمته مع مايان السيد فرد مصطفى درويش قائلا: “طلعت فر برنامج وقولت ان البروفايل مكنش بتاعي ومش موثق ولا دي الصورة، مفيش حد بيتحرش بيه مرة ويسكت ويتكلم في التاني هما قطعو كلاميواخدوا الكلام اللي يغلطوني بيه”.

مصطفى دوريش عن محمد سامي: كان بيقولي يازفت

وكشف حقيقة خلافه مع المخرج محمد سامي، اذ قال: “كنا بنصور في المقابر وكنا في رمضان فبيقول فين الزفت مصطفى درويش فانا بصيت بس قالي مش قصدي وحضني واعتذرلي”.

وأشار مصطفى دوريش إلى ان النقابة أجربته على التنازل عن اسمه الفني لتشابه مع اسم فنان كبير يدعى مصطفى درويش الشهير صانع الكاميرا الخفية.

خلافات مصطفى درويش

يشار أن الفنان مصطفى درويش كان قد حل ضيفًا مع الإعلامية بسمة وهبة قبل أيام عبر شاشة قناة المحور الفضائية وكشف وقتها تفاصيل خلافه مع الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وقال: “الفنانة بدرية طلبة كلمتني، وقالت لي إنه في مستشفى تحت السلم في الإسكندرية، وكلمت النقابة وأستاذ أشرف زكي قالي حاضر ومعملش حاجة، ومش عارفة أعمل إيه”.

وتابع: “لما قالت لي كده رحت له بالعربية من القاهرة، لأن شريف مقطوع من شجرة، ورحت قعدت مع مدير المستشفى وقالي محدش دفع، فدفعت له الفلوس.. وشريف كان فاطر معايا من أسبوعين، فاتقالي إن رجله اتقطعت، ولما كلمت بدرية وقالت لي دكتور أشرف قالي أصله مش نقابي وهنحاول ندبر له من جيبنا”.

واختتم كلامه: “قابلت شقيق شريف وتعاملت مع المستشفى بوصولات، وكتبت البوست بتاع عشان مش نقابي فالنقابة مش هتقف معاه، فناشدت رئيس الجمهورية”.