/693614/مصطفى-درويش-أحمد-فلوكس-مظلوم-والمفروض-نطبطب-عليه-وهذه-حقيقة-خلافه-مع-زينة

حل الفنان مصطفى درويش ضيف على برنامج “ورا الشمس” الذي تقدمه الاعلامية أميرة بدر عبر قناة الشمس، والذي تحدث خلاله عن أزمته مع الفنانة زينا وعن رأيه في المشكلات التي يفتعلها فلوكس في الأونة الاخيرة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات مصطفى درويش خلال برنامج ورا الشمس

قال مصطفى درويش خلال البرنامج متحدثا عن صديقه الفنان أحمد فلوكس وشجاره المستمر مع قامات من الوسط الفني: “الناس المسؤولة عننا المفروض يشوفوا المشكلة فين ويحلوها مينفعش الموضوع يبقى ضرب، الكبير المفروض يطبطب على الصغير وياخده في حضنه”.

وأضاف: “أحمد فلوكس بيحب استاذ أشرف زكي جدا، وهو اللي حببني فيه، وبيحب إلهام شاهين ومش شايف انه غلط ولكن هجومه عليها كان مجرد رد فعل وان كان عنيف شوية، ولكن يجب على الهام شاهين انها تكلمه وتحل المشكلة معاه وتطبطب عليه، الجيل بتاعنا بيفهم وعارف الاصول”.

مصطفى درويش يكشف حقيقة خلافه مع زينة

أما عن حقيقة خلافه مع زينة بسبب مسلسل كله بالحب، فأشار أنه لم تكن مشكلته مع زينة بل منتج العمل، موضحا: “كلمني عادل البلتاجي وقالي التتر وأنا مش بتكلم في التتر أنا بقيمتي، فقالي انه هيكوم كالأتي استاذة دينا وصبرين وأحمد السعدين وقالي اسم حضرتك هيتحط بعد استاذة صبرين بس بطريقة مش لطيفة”.

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وأضاف: “قولتله شيلني وحطني في الاخر، متحطنيش جنب حد ولا ورا حد، اتفجأت باسمي محطوط جنب العمال، فقولت مش هكمل المسلسل، كلمتني شركة الانتاج وقالولي هنعدل في التتر”.

واستكمل حديثه: “المنتجة كانت بتطبل لزينة فعلا، لكن هي ملهاش ذنب مفيش نجم هيحط اسمه 6 مرات في التتر”.

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أخر أعمال الفنان مصطفى درويش

ومن ناحية آخرى، كانت آخر أعمال الفنان مصطفى درويش كان مسلسل “ويبقى الأثر” مع الفنانة نجلاء بدر ضمن حكايات مسلسل “إلا أنا” الموسم الثاني الذي عرض عبر شاشة قناة dmc الفضائية وحقق به نجاحًا كبيرًا.