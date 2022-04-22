/693604/مرثا-محروس-مبادرة-مصر-بلا-غارمات-خير-دليل-علي-جهود-الدولة-في-توفير-حياة-كريمة- للمصريين

أشادت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدي قدرة إستيعاب الدولة والقادة السياسية لأزمة الغارمات في مصر موضحة أن مبادرة "مصر بلا غارمات" هي خير دليل علي جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمصريين.

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واستكملت"محروس" الغرم قضية حساسة لها أسباب إجتماعية مؤكدة أن تلك الأسباب الدولة مشاركة بها بنسبة كبيرة والسعي للتصدي لهذه المشكلة يخلق حالة إيجابية عامة نتيجة لدعم الأسرة المصرية والحفاظ علي كيانها واستكملت لا نغفل قرارات العفو الرئاسي لعدد من المحبوسين بمناسبة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء مما يعزز هذا من مبادئ المواطنة بشكل فعال في الشارع المصري.

مرثا محروس: مبادرة "مصر بلا غارمات" خير دليل علي جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمصريين

كما لفتت "الأمين العام للمواطنة بحزب حماة الوطن" أن قرارات الإفراج عامل يقوي من الرابط بين المواطنين والدولة وتطرقت "النائبة" في حديثها عن ضرورة التعاطف مع وضع المرآة المصرية الغارمة كونها العمود الأساسي للأسرة ونوهت عن تضامنها وتفاعلها فيما يخص استبدال العقوبة بخدمة اجتماعية عامة وأيضا إتاحة سبل للمساندة لها مشيرة إلي أن السلطة التشريعية تنظر للموضوع بأهمية كبيرة ويتوجب علي كافة المؤسسات التكاتف لمواجهة تلك الأزمة.

واستكملت "محروس" هذا الملف سلاح ذو حدين يعزز من دعم سيادة الرئيس والقادة السياسية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة ودعم ملف المرأة المصرية وبشكل عام تكون النتيجة لصالح الأسر المصرية .