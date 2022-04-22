بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس صلاة الجمعة العظيمة بكنيسة العذراء بشبرا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بمشاركة الأب ميشيل ألفى، راعى الكنيسة، والأب ميشيل عبدالله، راعى كنيسة القديس أنطونيوس الكبير بإهناسيا، ببنى سويف، كما أشرف على تنظيم اليوم مجموعة حورس الكشفية بالرعية.

وألقى البطريرك، كلمة العظة حول "الصليب الذى يواجهنا فى حياتنا الروحية والشخصية والعملية".

وفى نهاية الصلاة، أقيمت "دورة دفنة المسيح" مع عزف المارش الكشفى، ثم اختتم الأب البطريرك الصلاة بالبركة الرسولية للحاضرين.

وعقب صلاة البصخة المقدسة، تم تجديد القسم الكشفى لعدد من أعضاء مجموعة حورس الكشفية القدامى والجدد بالرعية، بحضور الأنبا إبراهيم إسحق، والأب الراعى.