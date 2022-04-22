- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بمشاركة الأب ميشيل ألفى، راعى الكنيسة، والأب ميشيل عبدالله، راعى كنيسة القديس أنطونيوس الكبير بإهناسيا، ببنى سويف، كما أشرف على تنظيم اليوم مجموعة حورس الكشفية بالرعية.
وألقى البطريرك، كلمة العظة حول "الصليب الذى يواجهنا فى حياتنا الروحية والشخصية والعملية".
وفى نهاية الصلاة، أقيمت "دورة دفنة المسيح" مع عزف المارش الكشفى، ثم اختتم الأب البطريرك الصلاة بالبركة الرسولية للحاضرين.
وعقب صلاة البصخة المقدسة، تم تجديد القسم الكشفى لعدد من أعضاء مجموعة حورس الكشفية القدامى والجدد بالرعية، بحضور الأنبا إبراهيم إسحق، والأب الراعى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس صلاة الجمعة العظيمة بكنيسة العذراء بشبرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.