الأزهر يدين استهداف مسجد بأفغانستان: أحط الجرائم وأخسها

جدة - نرمين السيد - وأكد الأزهر، أن الحادث الوضيع يدل على وحشية مرتكبيه، وفراغ قلوبهم وأفئدتهم من الرحمة والإنسانية والخوف من عقاب الله، وهؤلاء، وإن رفعوا راية الدين وهم يقترفون أحط الجرائم وأخسها، هم أبعد الناس عن الإسلام وتعاليمه الواضحة والبينة فى حرمة الدماء، وإزهاق الأرواح، وقتل النفس التى حرم الله قتلها، وسوف ينالهم من غضب الله ولعنته يوم القيامة ما لا ينفع معه ندم ولا معذرة ولا توبة.

وأوضح أن علماء مدارس الفكر الإسلامى من سنة وشيعة وغيرهما، عاشوا فى كنف الإسلام جنبا إلى جنب أخوة متحابين ما يزيد عن 14 قرنا من الزمان، قبل أن تظهر هذه الجماعات الإرهابية المنحرفة عن شرع الله وتعاليمه، التى تمولها أجندات سياسية مغرضة تستهدف صورة الإسلام وإحداث الفرقة والوقيعة بين المسلمين.

كما أعرب الأزهر عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وللشعب الأفغانى، سائلا المولى -سبحانه- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يرزق أفغانستان الأمن والأمان وأن ينزع فتيل الفتنة الطائفية عن هذا البلد الإسلامى.