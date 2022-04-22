التضامن فى أسبوع.. صرف مساعدات وإعلان فتح باب التقديم للحج

جدة - نرمين السيد - استعرض وزارة التضامن الاجتماعى الأنشطة والأحداث، التى قامت بها السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 16 إلى 22 إبريل، حيث نستعرض أبرزها فى التقرير التالى الذى نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التى جاءت كالتالى:

السبت 16 أبريل

- التضامن تبدأ فى صرف مساعدات الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة لعدد 4 مليون و100 ألف أسرة مستفيدة من البرنامج بعد زيادة الأعداد التى أقرها السيد رئيس الجمهورية.

- التضامن الاجتماعى تراجع إنجازات مراكز النساء ضحايا العنف، وترد على التساؤلات بشأنها والتى زاد عددها بعد عرض مسلسل "فاتن أمل حربى"

- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يقوم بعمل دراسة بعنوان "إسكان الأسر الأولى بالرعاية" بمدينة السادس من أكتوبر لتقييم مؤشرات جودة الحياة والتحقق من مدى رضاهم عما يحصلون عليه من فرص وخدمات.

- صندوق عطاء يشرع فى تنفيذ 30 وحدة تأهيل مرتكز على المجتمع فى بعض قرى حياة كريمة بالتنسيق مع جمعية "كيان".

الأحد 17 أبريل

- وزيرة التضامن تعرض على السيد رئيس الجمهورية مكونات وإنجازات البرنامج القومى للرائدات المجتمعيات، وتشارك فى اجتماع المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

- السيد رئيس الجمهورية يجتمع مع وزيرة التضامن الاجتماعى لمتابعة حصر أعداد الغارمين لاتخاذ إجراءات دعم المستحقين منهم والإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك.

- ويوجه السيد رئيس الجمهورية ببحث سبل دعم واستدامة تمويل صندوق دعم مشروعات منظمات المجتمع المدنى، بهدف تعزيز فرص التمويل المحلى للمشروعات التنموية فى مصر.

- التضامن تعقد الاجتماع الثانى للجنة "التربية الإيجابية... مشاركة" لدعم الآباء والأمهات بسبل التربية الصحيحة لمختلف المراحل العمرية من خلال حزمة متكاملة من أنشطة التوعية، والاستشارات الأسرية، والتربوية، والنفسية.

الاثنين 18 أبريل

- وزيرة التضامن تطلق قوافل الخير 2022 لبنك الطعام المصرى الموجهة إلى أهالى المحافظات الحدودية بحضور مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، ليصل إجمالى توزيع بنك الطعام 850 ألف كرتونة غذاء و10 مليون وجبة ساخنة.

- وتشارك فى اجتماع برئاسة رئيس الوزراء بشأن متابعة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية.

- التضامن الاجتماعى وجمعية تواصل يفتتحا "ليالى الجبخانة" ويشهدا عروضا فنيا لشباب المنطقة فى إطار إطلاق مشروع تطوير منطقة عزبة خير الله فى إطار استراتيجية الدولة لتنمية المناطق غير المطورة.

الثلاثاء 19 أبريل

- وزيرة التضامن توجه بسرعة الاستجابة للحالات الإنسانية ومن هم فى وضعية الشارع، وتحصر الحالات التى تعانى من أمراض نفسية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

- حملة " المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافر هاش.. أنت أقوى من المخدرات" تتجاوز 7 ملايين مشاهدة على صفحة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان فى أول 5 أيام من إطلاقها.

- برنامج "وعى" ينظم دورات تدريبية للرائدات المجتمعيات على التربية الإيجابية الأسرية والألف يوم الأولى فى حياة الطفل فى محافظات المنيا والفيوم والمنوفية.

- التضامن الاجتماعى تستعد لمأسسة مشروع أطفال وكبار بلا مأوى تمهيدا لإدراج أنشطته ضمن الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالشراكة مع جمعيات أهلية متخصصة.

الأربعاء 20 أبريل

- التضامن الاجتماعى تنتهى من تقييم مشروعات التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة فى 25% من المحافظات وتستأنف تقييم بقية المشروعات قبل نهاية عام 2022.

- التضامن الاجتماعى تراجع آلية عمل منظومة الشكاوى بالوزارة تمهيدا لفصل الإدارات الفنية عن تلقى الشكاوى والرد عليها بشكل مباشر وذلك لتعزيز حوكمة المنظومة.

- بنك ناصر الاجتماعى يقرر فتح فروعه يومى الجمعة والسبت 22 و 23 إبريل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1،30 ظهرا لصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل.

- 9 آلاف متعافى من الإدمان يستفيدون من التدريب على صيانة التليفون والتكييف والتبريد فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج.

الخميس 21 أبريل

- التضامن الاجتماعى تعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية بداية من الأحد المقبل 24 ابريل وحتى 12 مايو وتعلن عن شروط التقديم لحج الجمعيات.

- القباج توجه بتحويل الدفعة الثانية إلى وزارة الإسكان تمهيدا لاستلام 850 شقة لأبناء مصر خريجى دور الرعاية الاجتماعية وتسليم المستحقين منهم بعد عيد الفطر المبارك.

- فضيلة الشيخ مجدى عاشور يناقش فى ثانى حلقاته موضوع " التربية الأسرية الإيجابية" والتى يتم بثها عبر صفحة الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى بالتزامن مع شهر رمضان.

- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يفتتح مقره الجديد بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الدقهلية.

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