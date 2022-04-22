/693616/مسلسل-الاختيار-3-الحلقة-21-حملة-تمرد-لسحب-الثقة-من-مرسي-بعد-الحوادث-الطائفية

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 21 والتي حملت عنوان «التمرد» بدأت بإرسال وزارة الداخلية تقدير موقف جديد لمساعد المعزول مرسي وأعطاهم وعد بأن يطلع عليها مرسي لكنه سرعان ما أخبر خيرت الشاطر- خالد الصاوي-.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل الاختيار الحلقة 21.

تدهور أحوال البلاد في عهد مرسي

رصدت الحلقة 21 من مسلسل الاختيار 3 تدهور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في عهد مرسي، حيث انقطعت الكهرباء عن مصر وتوفى جنين بسبب انقطاع الكهرباء على الحضانة.

حادثة كنيسة ما جرجس

اشتعلت حرب الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، بشارع كنيسة مار جرجس العظيم بمدينة الخصوص، حيث شهدت المنطقة اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

الحوادث الطائفية في عهد الإخوان

كما استعرضت الحلقة أحداث الكاتدرائية الكبري بالعباسية التي تمت بعد صلاة جنازة شهداء الخصوص ويعد هذا الهجوم هو الأخطر من نوعه لانها المرة الاولي التي يتم فيها الهجوم علي الكاتدرائية الكبري ومقر بابا الاسكندرية.

حملة تمرد لسحب الثقة من مرسي والاخوان

انطلقت حملة تمرد لسحب الثقة من مرسي والإخوان بعد الأحداث التي شهدتها البلاد، وعلى الجانب الآخر اقترح مرشد الاخوان أن يذهب وفد من الرئاسة لبابا الكاتدرائية يطمئنه بأن الكنيسة رمز من رموز مصر والقانون سيأخذ مجراه.

سخر نجل أحمد السقا وعدد من الشباب من كتاب للإخوان يعظم من قدر مرسي، على الجانب الآخر خرجت القوات المسلحة للقبض على أبو أيوب عنصر إرهابي بعد أن وصلت لهم معلومة بتواجده في شارع حلوان واقتحموا المكان لكن لم يجده.

تعاون منذر ريحانة مع أحمد عز للقبض على عنصر ارهابي

تعاون الشيخ أحمد أحد شيوخ سيناء مع ضابط المخابرات العامة في ضبط أحد أخطر العناصر الإرهابية في سيناء.

وانتهت الحلقة 21 من مسلسل الاختيار 3 بتسريب جديد جمع السيسي مع مرسي وخيرت الشاطر، قال فيه: "احنا أحرص الناس وأولى الناس على أن ميكونش في لا أصابات ولا عدم استقرار في مصر لكن الواقع اللي على الارض غير كدا أن الواقع اللي على الارض بيستهدف ده وأن معرفش يجيلك في الميدان النهاردة هيجيلك في حتة تانية الانتخابات بكرة يضرب حد بالنار ظابط أو عسكري عشان يعمل حاجة تانية يروح جاي على الكنائس يا دكتور سعد خلال الكام يوم الجايين الاحتفالات بتاعة المسيحيين سواء اللي قبل أو بعد ديسمبر أو يناير عشان يعمل حاجة تالته دا مش موضوع محتاج بس جهد أقل من كده دا محتاج جهد أمني وجهد ومنكم.. ماهي مبادرة الأخوان لحل المسألة اللي أحنا فيها دي ليكم مبادرة تعملوها أنتو قوة على الأرض وليكم مكانتكم ولكم قدرتكم وكفاءتكم ولكم تقلكم اللي ميعملهاش يبقى بيتخلي عن المسئولية ويقلك خلاص كدا.. حالة الفهم الموجودة عندنا عن الموقف وأسبابه دي مسئولية أمام ربنا.. المواطن العادي ميفهمش ولا يقدر يعمل.. لكن أنا فاهم واقدر أعمل.