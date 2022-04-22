مسلسل دايمًا عامر الحلقة 21.. عمرو عبد الجليل يهدد لبلبة

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عرضت الحلقة 21 من مسلسل دايمًا عامر بطولة مصطفى شعبان والتي شهدت تطور كبير في الأحداث، لذا دوت الخليج يرصد لكم تفاصيلها وذلك خلال السطور القادمة

مسلسل دايما عامر الحلقة 21

بدأت احداث الحلقة 21 من مسلسل دايمًا عامر، بمجئ ضابط الشرطة لمكتب ميس زهرة وبرفقته والد الطالب أيمن للبحث عن المصاريف المسروقه وأبلغت ميس زهرة -لبلبة- الضابط بأنها تحقق في الأمر، ليرد ضابط الشرطة عليها بأن والد الطالب أيمن قام بتحرير محضر بالواقعة ومن الضروري تفتيش المدرسة كما اتهم مصطفى شعبان بسرقة تلك الأموال.

اتهام عامر بالسرقة

وبعد ذلك فتش الضابط مكتب عامر ووجدوا الأموال المسروقة وسط دهشة من الحاضرين، ولكن ظهر السارق الحقيقي الذي اعترف بأن عامر ليس له علاقة بذلك.

صاحب المدرسة يهدد ميس زهرة

وانتقل المشهد بعد ذلك إلى توجه صاحب المدرسة -عمرو عبد الجليل- إلى ميس زهرة على فجأة ليسألها ماذا فعلت مع الطالب الذي سرق مصاريف مدرسة أيمن وأكدت له بأنها قامت بمعاقبته ولكنه قام بتكذيبها وهددها بأنه سيقوم بإتخاذ قرارت حاسمة إذا أستمرت فيما هذا الكذب وانتهت الحلقة.

أبطال مسلسل دايما عامر

ويضم مسلسل دايما عامر، كوكبة من نجوم الفن مصطفى شعبان، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، صلاح عبدالله، محمد محمود، محمد ثروت، أحمد الشامي، كريم عفيفي، طارق عبدالعزيز، محمد التاجي نضال الشافعي، عمرو عبدالجليل، والفنانة لبلبة، فادية عبدالغني، سماء إبراهيم، ميرنا نورالدين، سينتيا خليفة، وعدد من الوجوه الشبابية، ومن تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج مجدي الهواري.

مسلسل دايما عامر الحلقة 18

وتمحورت الحلقة 18 من مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان، حول سرقة هاتف أحد الطلاب ليقوم الفنان صلاح عبد الله بجمع كل الطلاب في المدرسة لتفتيشهم ولكن رفض مصطفى شعبان هذه الطريقة ووافقت على رأيه الفنانة لبلبة مديرة المدرسة واقترح عامر أن يتم تفتيش كل طالب على حدى قبل نهاية الحصص المدرسية وتصدرت هذه الحلقة التريند وتداول رواد التواصل الإجتماعي بعض المقاطع منها عبر السوشيال ميديا بشكل كبير.