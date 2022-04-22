/693606/مسلسل-يوتيرن-الحلقة-21-محمود-حجازي-يبيع-شقيقته-ريهام-حجاج

مسلسل يوتيرن الحلقة 21، شهدت معرفة يارا بأن ابن خالتها خالد "كريم قاسم" هو المتسبب في جميع مشاكلها وكل المصائب التي تحل عليها، الأمر الذي جعلها تصدم ولا تعرف كيف تتصرف.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أبزر أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 21

تشكو يارا "ريهام حجاج" لـ هدى "عبير صبرى" وتحكي لها ما فعله خالد بها وتقوم بتأكيد كلامها من خلال عرض تسجيلات خالد الصوتية لها،، وتطلب منهت هدى بضرورة تقديم بلاغ ضده لكن ترفض يارا فعل ذلك مشيرة إلى انها تريد أن تذيقهم العذاب الذين عرضوها له، وتبدأ خطتها في الانتقام تقرر بـ"يوسف" التي تطلب منه أن يستمع لتسجيلات خالد الصوتية.

محمود حجازي يبيع شقيقته مقابل البيزنس

يقوم محمود حجازي ببيع شقيقته “ريهام حجاج” لخصيمته، اذ يذهب لها ويعطيها ورقة طلاقها مثلما طلبت، ولكن يطلب منها مساعدتها في اقناع يوسف "أيمن القيسونى" بالموافقة على شراكته فى إنشاء مستشفى خاص، تقبل أميرة في مقابل أن يعترف بعلاقة شقيقته يارا بخالد، فيوافق حجازي على ذلك مقابل مساعدتها.

عماد يعتذر من يارا

وينتقل المشهد لاعتذار عماد من يارا "ريهام حجاج" على وسائل التواصل الاجتماعى من خلال تصوير فيديو يكشف فيه إن ابنه يوسف "أيمن القيسونى" هو من دبر كل هذا من أجل تشويه سمعة يارا.

وتنتهي أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 21، أن يوسف "أيمن القيسونى" جنّد زوجة أبيه عماد رشاد لنقل أخباره خاصة أنه يتخذ موقفًا مضادًا له فى قضيته مع يارا "ريهام حجاج".

تفاصيل مسلسل يوتيرن

يعرض مسلسل يوتيرن أيضًا في نفس التوقيت الخاص بالإفطار عبر شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، بينما يذاع عبر شاشة قناة ON الساعة 10:30، و الساعة 11:30 مساء عبر شاشة قناة الحياة الفضائية، بالإضافة إلى طرح الحلقات عبر منصة watch it الرقمية.

ويضم المسلسل في بطولته بجانب ريهام حجاج، كلا من عبير صبرى، كريم قاسم، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، محمود حجازي، أيمن القيسونى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، صفاء الطوخي، وهلا السعيد وآخرين، وتأليف المسلسل لـ أيمن سلامة، ومن إخراج سامح عبد العزيز.