التعليم: عقد اختبار TOFAS بنسخته المعربة لجميع الصفوف الثلاثاء 26 أبريل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن عقد اختبار TOFAS بنسخته المعربة لجميع الصفوف يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل 2022 مع مراعاة مواعيد اختبارات جميع الطلاب فى موادهم الأساسية وبالتنسيق مع المديريات والإدارات والمدارس. جدير بالذكر أن هذا الاختبار مقدم من المؤسسة اليابانية Sprix ويأتي ضمن مشاريع التعاون مع دولة اليابان في مجال التعليم قبل الجامعي. عقد الاختبار

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