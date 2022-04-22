رئيس جامعة جنوب الوادى يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الجامعة- فى نص البرقية: "أبعث لقداستكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أسرة جامعة جنوب الوادى بأسمى آيات التهانى القلبية بمناسبة عيد القيامة المجيد.. داعين المولى- عز وجل- بكل مشاعر الود والإخاء أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية والتوفيق والسداد، وأن يديم عليكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم نعمة المحبة والأخوة والوئام". وأضاف: "الروابط الوثيقة بين أبناء شعب مصر بكل طوائفه هى صمام الأمن والأمان والاستقرار لوطننا الغالى الذى يجمعنا معا تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى". كما بعث رئيس الجامعة برقية تهنئة إلى الأنبا شاروبيم أسقف قنا وتوابعها بهذه المناسبة أعرب فيها عن خالص تهنئته وتمنياته بموفور الصحة له وللأخوة المسيحيين بمحافظة قنا، كما قدم التهنئة للأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة، والأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى وتوابعها، والأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها وللأخوة المسيحيين من أبناء جامعة جنوب الوادى من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب والعاملين، بمناسبة عيد القيامة.

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