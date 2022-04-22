التعليم تكشف موعد عقد اختبار TOFAS بنسخته المعربة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد اختبار TOFAS بنسخته المعربة لجميع الصفوف يوم الثلاثاء الموافق 26 إبريل 2022 مع مراعاة مواعيد اختبارات جميع الطلاب فى موادهم الأساسية وبالتنسيق مع المديريات والإدارات والمدارس.





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