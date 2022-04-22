5/2 .. تعرف على تاريخ المواجهات بين الأهلي والرجاء قبل موقعة اليلة

/693612/52--تعرف-على-تاريخ-المواجهات-بين-الأهلي-والرجاء-قبل-موقعة-اليلة

يشهد مساء اليوم مواجهة ساخنة ومرتقبة من عشاق كرة القدم، بين الأهلي ومنافسه الرجاء المغربي، وذلك ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس في المغرب.

دوت الخليج

ولا ينسى احد الجدل دار بعد المبارة، بسبب شكاوي الرجاء المغربي بسبب الظلم التحكيمي الذي تعرض له من وجهة نظره.

الامر الذي استدعى الى تدخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في هذا الامر والذي اعلن اخطاره للكاف بفتح تحقيق عن الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراته أمام الأهلي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تفاصيل المباراة

نجح فريق الأهلي في الفوز بمباراة الذهاب، بهدفين مقابل هدف، سجلهما كل من عمرو السولية ومحمد شريف، مقابل هدف للرجاء طريق محمد زريدة.

ويرغب النادي الاهلي في حسم التأهل للدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، عن طريق تحقيق أي نتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل من أجل

تعرف على تاريخ المواجهات بين الأهلي والرجاء قبل موقعة اليلة

لعب الأهلي مع الرجاء المغربي 10 مباريات، حقق فيهمم المارد الاحمر خمسة فوز مقابل 2 للرجاء ، وانتهاء 3 مواجهات بالتعادل.