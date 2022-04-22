/693611/عاجل--جماهير-الرجاء-تقتحتم-ملعب-مباراة-الأهلي-والرجاء

كشف فيديو تداولته جماهير الرجاء المغربي عبر منصات التواصل الإجتماعي اقتحام الجماهير لملعب محمد الخامس قبل ساعتين من انطلاق صافرة المواجهة بين الأهلي والرجاء المغربي في إطار مواجهات دوري أبطال إفريقيا ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

عاجل .. جماهير الأهلي تقتحتم ملعب مباراة الأهلي والرجاء

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر خلاله جماهير الرجاء وهي تعتلي أسوار الملعب وتتجه صوب ملعب مباراة الأهلي والرجاء الأمر الذي أثار جدلاا واسعا عبر منصات التواصل الإجتماعي.

واجه المدرب بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي لفريق الأهلي أندية المغرب في 15 مواجهة سابقة، منها 10 مباريات عندما كان يتولى تدريب فريق صن دوانز و5 منافسات مع الأهلي ويرصد دوت الخليج تاريخ مواجهات المدرب الجنوب إفريقي أمام الأندية المصرية.

ونجح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في تحقيق الفوز 7مرات على أندية المغرب وتعادل في 4 مباريات، وخسر في مثلهم أيضًا قبل المواجهة المرتقبة اليوم أمام الرجاء المغربي في إطار مواجهات دوري أبطال إفريقيا.

موسيماني سلاح الأهلي أمام الرجاء

حقق موسيماني مع الأهلي الفوز على أندية المغرب في 4 مواجهات، وتعادل في مباراة واحدة انتهت بفوز المارد الأحمر بركلات الترجيح على حساب الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي.

ونجح المارد الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني في تحقيق الفوز على فريق الوداد المغربي مرتين في دوري أبطال إفريقيا، كما حقق الفوز على نهضة بركان المغربي مرة واحدة في السوبر الإفريقي ومباراة الذهاب الماضية بهدفيين دون مقابل في انتظار لقاء الليلة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الرجاء في دوري أبطال إفريقيا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

في خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو.

في خط الهجوم: محمد شريف.

قائمة الاهلي

وضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة.

وأعلنت 5 قنوات مفتوحة نقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في إطار مواجهات دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي تقام بين الفريقين على ملعب محمد الخامس، إحداهم موجودة على قمر النايل سات والأخرون عبر قمر يوتلسات 9شرق ويرصد دوت الخليج ترددات القنوات التالية.

قناة مراكش الرياضية على النايل سات لمتابعة مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا

التردد: 11617

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء الليلة:

التردد: 11900

الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي