/693610/حرمان-السنغال-من-الجماهير-وغرامة-مالية-الفيفا-تكشف-إعادة-مباراة-مصر-والسنغال

وكشفت صحيفة فوت أفريكا السنغالية عن قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن مباراة مصر والسنغال في إطار مواجهات التصفيات المؤهلة لمونديال العالم 2022 والذي جاء أبرزها :

- اعتماد نتيجة فوز السنغال على المنتخب المصري.

- غرامة مالية تتراوح بين 100-200 ألف فرنك سويسري

- حرمان السنغال من جمهوره لمباراتين

- توبيخ الاتحاد السنغالي بسبب سوء التنظيم

إعادة مباراة مصر والسنغال

يتسائل الجمهور عن ظوابط مباراة مصر والسنغال في حال إعادتها وهل سيتولى كيروش الإدارة الفنية للفراعنة في هذة المباراة على أساس أنها نفس المواجهة التي لعبها الفريق في السنغال وكان البرتغالي هو المدير الفني لزملاء محمد صلاح أم يتولي إيهاب جلال الإدارة الفنية اثناء المواجهة المحتملة.

ضوابط إعادة مباراة مصر والسنغال

وعلم دوت الخليج أن لوائح الفيفا تنص على ضرورة تواجد كافة عناصر الفيفا خلال اي مباراة بشكل طبيعي في أي مواجهة يتم إعادتها وفق ظوابط الفيفا وعلى أساس إعلان إعادة المباراة حيث أن الإعلان من المقرر اشتماله على ملعب المباراة التي سيتم إعادتها والذي يكون في الغالب ملعب محايد خارج ديار الفريقين المتنافسان مع الإلتزام بشروط لعب المباراة الطبيعي وهو وجود 11 لاعب مقابل 11 لاعب في الفريق المنافس دون الإلتزام بأسماء معينة باستثناء وجوب تواجد حارس مرمى في كل فريق.

ولم يتطرق الفيفا خلال لوائح إعادة المباريات الي ضرورة تواجد نفس العناصر المتواجدين في المباراة الاولى قبل إعادتها بينما يترك الأمر للجنة التي تصدر شروط وحيثيات إجراء المباراة ولذلك فإن إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفراعنة هو المقرر تواجده على رأس الإدارة الفنية للفراعنة في حال إعادة المباراة بين مصر والسنغال في الجولة الختامية من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

شروط إعادة المباراة

قواعد الفيفا تنص على أنه يتم إعادة المباراة في ثلاث حالات فقط، وهي:

1- خطأ في تنفيذ القانون من جانب الحكم

2- اقتحام الملعب من جانب الجماهير 3- إصابة أي لاعب أو الحكم داخل الملعب نتيجة قذف أشياء من الجماهير