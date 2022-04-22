/693607/مسلسل-المشوار-الحلقة-21-الشرطة-تقتحم-منزل-محمد-رمضان-ودينا-الشربيني

مسلسل المشوار الحلقة 21، شهدت أحداث مثيرة ولافته للانتباه حيث بدأت بتلقي ماهر -محمد رمضان- مكالمة هاتفية من سعيد -محمود الليثي- صديقه، أبلغه فيها أن الشرطة اقتحمت منزله بدار السلام وقامت بتفتيشه.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل المشوار الحلقة 21.

دينا الشربيني تطلب من محمد رمضان تسلم الآثار

اقترحت ورد -دينا الشربيني- على ماهر أن يسلموا الآثار للشرطة لكنه رفض، وعلى الجانب الآخر تقابل ابن شقيقة ورد مع زوجة وجيه -أحمد كمال- ووعدها بإقناع ورد بما تريده مقابل تحصيل أموال.

علي الطيب يرفض شراء قطعة الآثار دون تحقيق شرطه

ذهب عماد -علي الطيب- لـ سيد رجب، وتبادلا أطراف الحديث حول قطعة الآثار المملوكة لماهر واقترح عليه سيد أن يشتريها لكن عماد اشترط أن يتصالح مع سلمى ابنته مقابل شرائه لقطعة الآثار.

علاقة محمد رمضان وثراء جبيل

فتحت سلمى -ثراء جبيل- قلبها لماهر وتحدثت معه حول أسباب طلاقها من عماد وطبيعة شغله وشغل والدها.

طُلبت حياة للمثول أمام مقدم علاء البحيري ليحقق معها، ومن ثم تشاجر معها زوجها لتنتهي أحداث مسلسل المشوار الحلقة 21.

مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندا موسى، محمد عبده كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور قصة مسلسل المشوار حول ماهر وورد وهما يعملان كعاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للمالحات في الإسكندرية، يسكنان مع رحيم ابنهم في منزل وصيفة خالة ماهر، يواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق ولكن ثمة شيء غريب يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.