زراعة الشيوخ تناقش 4 اقتراحات برغبة مقدمة من النائب محمد الصالحي.. السبت

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دوت الخليج

زراعة الشيوخ تناقش أربع اقتراحات برغبة مقدمة من النائب محمد الصالحي

-الثاني: بشأن " تغطية مصرف هلا ومصرف الرياض ".

- الثالث بشأن " تغطية وتدبيش مصرف بهنباي".

-الرابع بشأن استكمال تغطية مصرف إكوة بمدينة القنيات شرقية.

عبد السلام الجبلى: بدء حصاد القمح في توشكى تتويج لجهود الدولة عبر سنوات

هذا وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عن بدء موسم حصاد القمح بمنطقة توشكى، هو تتويج لجهود الدولة عبر السنوات الماضية لإعادة إحياء مشروع توشكى لينضم إلي سلسلة المشروعات القومية العملاقة التى تقوم بها الدولة في قطاع الاستصلاح الزراعى، مضيفا: نجاح الدولة في إضافة نحو 4 مليون فدان للرقعة الزراعة عبر المشروعات القومية سواء في مشروع الدلتا الجديدة أو المليون ونصف فدان أو توشكى والعوينات وغيرها، يعد إنجاز غير مسبوق لاسيما وأنه تم في ٧ سنوات فقط، وجاء في وقت كانت الرقعة الزراعية القديمة تعاني من ماتم عليها من تعديات خلال الفترة الماضية.

وتابع الجبلي، “نجاح الدولة في التنمية الزراعية يتميز بأنه يمثل نجاحا في باقى القطاعات الاقتصادية، نظرا لأن التوسع في القطاع الزراعى يعد أساس التنمية في البلاد، حيث يوفر الغذاء للمصريين ويوفر فرص العمل كما يزيد من حجم الصادرات، وكذلك تقوم عليه صناعات عديدة تساعد علي نمو ذلك القطاع المرتبط أيضا بتنمية القطاع التجارى بالبلاد، مشيرا إلي أهمية ما تم إعلانه اليوم بشأن استهداف زراعة نحو 530 الف فدان، قمح العام المقبل بمنطقة توشكى والعوينات والفرافرة وعين دله ضمن المرحلة الثانية والثالثة من مشروع توشكى ليصبح الإجمالي 750 ألف فدان بمتوسط إنتاج مليوني طن، موضحا أن ذلك يؤكد جهود الدولة في التوسع في زراعة القمح وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في القمح في ظل التحديات التى تواجهها الدولة في القمح بسبب الأزمة العالمية.