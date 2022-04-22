/693605/مستشفى-ديرب-نجم-تواصل-خدماتها-بعد-السيطرة-على-حريق-بقسم-حضانات-الأطفال

صرح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية بقسم الحضانات بمستشفي ديرب نجم المركزي، تستمر في تقديم الخدمات الطبية للأطفال المبتسرين، وتقوم باستقبال حالات جديدة بها، حيث تم استقبال طفل مساء اليوم، يبلغ من العمر يوم واحد، محول من مركز طبي خاص بالأطفال بديرب نجم، ويعاني من صعوبة في التنفس من الدرجة الثانية، ويحتاج إلي تلقي الرعاية الطبية بقسم الحضانات، وتم تحويله للمستشفي بالتنسيق مع فرع هيئة الإسعاف بالشرقية.

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ويأتي ذلك بعد السيطرة علي الماس الكهربائي الذي حدث صباح اليوم بقسم الحضانات بمستشفي ديرب نجم، دون وقوع أي إصابات، وتم نقل الحضانات إلي وحدة العناية المركزة الجديدة للأطفال بالمستشفي بصورة مؤقتة، والتي كانت مجهزة، وسيتم افتتاحها في غضون ساعات، وبعد تكليف وكيل وزارة الصحة لمدير عام الطب العلاجي باختبار جميع مخارج الأكسجين، ومخارج الكهرباء الموجودة بالعناية.

ومتابعة توفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي

وكلف وكيل الوزارة مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ومسئول أقسام الحضانات بالمديرية، بالتواجد علي مدار الـ24 ساعة بالمستشفي ضمن فريق تقديم الخدمة، ومتابعة توفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي بالمستشفي.

من إستقرار جميع الحالات وتقديم الخدمة بصورة جيدة لهم

وتابع الدكتور هشام مسعود انتظام سير العمل، والتأكد من إستقرار جميع الحالات وتقديم الخدمة بصورة جيدة لهم، وأثناء الزيارة تم خروج حالتى تحسن من قسم الحضانات بعد توفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير المستشفي، وجميع الأطقم الطبية والفريق المعاون، نظراً لجهودهم المبذولة، والتحرك السريع لصالح المرضي وأبنائنا الأطفال بالمستشفي، كما تفقد قسم الإستقبال والطوارئ والأقسام الطبية الأخري، وتم التأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر علي انتظام سير العمل، كما كلف مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ومسئول أقسام الحضانات بالمديرية، بالتواجد علي مدار الـ24 ساعة بالمستشفي ضمن فريق تقديم الخدمة، ومتابعة توفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي بالمستشفي.