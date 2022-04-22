/693602/هبوط--جزئي-بأحد-شوارع-مطروح-ومجلس-المدينة-بسبب-كسر-بماسورة-مياه

شهد أحد الشوارع الجانبية بمدينة مرسى مطروح، اليوم الجمعة، هبوطا جزئيا بإحدى حارات محور الشهيد بمنطقة القصر؛ نتيجة كسر ماسورة مياه الشرب.

دوت الخليج

وأكد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه وجه نواب رئيس المدينة وتحسين البيئة بالمتابعة الميدانية لسرعة التنسيق مع شركة مطروح لمياه الشرب والصرف الصحى، للتعامل مع هبوط جزئي لمساحة صغيرة من إحدى حارات محور الشهيد بمنطقة القصر نتيجة كسر ماسورة مياه الشرب.

ماسورة مياه هي السبب

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه جار العمل من قبل الفنيين بالشركة على إصلاح ماسورة المياه والعمل على تسوية الأرض، مشيرًا إلى أنه وجه بالتنسيق مع إدارة المرور بوضع علامات إرشادية وحواجز في المنطقة التي بها الهبوط الأرضي.

سيتم إعادة الشيء لأصله

وأكد رئيس المدينة أنه بعد أعمال الإصلاح الجارية لشركة مياه الشرب بالهبوط الأرضي سيتم إعادة الشيء لأصله برصف الجزء الذي حدث به هبوط.

في سياق منفصل

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،عقد الأسبوع الماضي، اجتماعًا لمناقشة ومتابعة تنفيذ عدد من المشروعات وتذليل العقبات لتحسين وتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين.

وجاء ذلك بحضور العميد حاتم السبع السكرتير المساعد ووكلاء الوزارات رؤساء القطاعات والأجهزة الخدمية ومديرى المديريات والإدارات بالمحافظة والعمدة عبد الله الزيات رئيس مجلس العمد والمشايخ.

ووجه محافظ مطروح شركة الكهرباء بالتنسيق لتوصيل التيار الكهربى للأسواق الحضارية بسيوة والضبعة وبرانى وفقا للأحمال الحالية والمستقبلية، وتشكيل لجنة على الطبيعة لمعاينة مقايسة وتكلفة توصيل الكهرباء للقرية البدوية بمنطقة أبو ميلاد ببرانى والتى ينفذها جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى.

كما وجه بسرعة توصيل التيار الكهربى لمحطة صرف قبلى منطقة الريفية،وكذلك عمل الصيانة اللازمة للأعمدة والشبكات وإحلال المتهالك بقرية أبو لهو البحرى بعد الانتهاء من قرية أبو لهو الجنوبى.

ووجه محافظ مطروح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعمل مناورة ضخ تجريبى على خط مياه أم الرخم عجيبة مع مراجعة رصيد الخزانات الاستراتيجية وذلك بحضوره شخصيًا.