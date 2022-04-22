/693601/محمد-سعد-دعوة-الرئيس-السيسي-لحوار-سياسي-يتناسب-مع-الجمهورية-الجديدة-تؤكد-إيمانه-التام-بالديمقراطية

قال النائب محمد سعد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن دعوة الرئيس السيسي لحوار سياسي يتناسب مع الجمهورية الجديدة، تأكيد على الإيمان التام بسيادة القانون والانتصار للوطن والديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مصر عملت على تقديم وتفعيل منظومة شاملة لحقوق الإنسان، طوال السنوات الـ 8 الماضية، ولم تقصرها على حق دون غيره ولكن تشمل كل الحقوق.

دوت الخليج

دعوة السيسي لحوار سياسي يتناسب مع الجمهورية الجديدة تؤكد إيمانه التام بالديمقراطية

وأوضح سعد في تصريحات له اليوم، أن الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس السيسي، تقوم على ملامح عدة في مقدمتها إصلاح اقتصادي شامل وعام، ورفع مستوى معيشة المواطنين وإقامة مشاريع قومية وعملاقة برؤية وطنية للمستقبل، وهو ما يحتاج إلى حوار سياسي عصري يخطط لمصر المستقبل ويواكب هذه الرؤى العصرية للدولة.

وأشارعضو صناعة البرلمان، إلى أن التحدي الوحيد الذي تواجهه الدولة الآن، هو فقط في الزيادة السكانية المرعبة التي تلتهم كل الموارد، أما غير ذلك، فمصر تحت قيادة السيسي قادرة على تجاوز كل المشكلات بشفافية تامة.

واختتم النائب محمد سعد، بالإشادة بما حققه الاقتصاد المصري من انطلاقة كبيرة رغم الجائحة، وما حققته مصر إقليميا ودوليا تحت قيادة السيسي، من مكانة كبيرة، بما يؤكد استعادة مصر عافيتها ودورها.