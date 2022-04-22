مسلسل توبه الحلقة 21.. حبس دياب بعد دفاعه عن صبا مبارك

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مسلسل توبه الحلقة 21

بدأت الحلقة 21 من مسلسل توبه، بمحاولات إقناع إبراهيم لرجال خاله طرزان بالإنضمام له وطاعة أوامره فقط، وتصعد إحسان إلى شقتها فتجد زينهم ابن شمردل جالس وحدث بينهم مشادات كلامية لخبرها أنه قد اشترى الشقة من سمارة، ثم يحاول الإعتداء عليها ولكنها تهرب منه، ثم تفتح المخزن وتبات فيه. ويقنع طارق رجل الأعمال الفاسد توبه الذهاب إلى لبنان ويوافق بعد تفكير، ثم يذهب هو والدكتور وعادل الطوبجي إلى لبنان للقاء وليد بيك الذي يعجب بتفكير توبه.

أخو إحسان يكشف لها الحقيقة

يدخل أخو إحسان المخزن ليجدها هناك ويتحدث معها بشأن عدم لجوئها له، ولكنها تكشف له معرفتها عن تعاطية المخدرات وعن قتل والده بفصل الأجهزة عنه في المستشفى فيصدمها هو الأخر أن والده كسر يده وهو في سن صغير لأنه شاهده مع توبه يصنعون المخدرات وتصاب إحسان بحالة من الصدمة ويطلب أخوها أن تسامحه ويتصالحوا، يصعد إبراهيم لشقة إحسان لكي يسألها عن سر عدم فتحها للمحل حتى الآن ولكنه يجد زينهم وينهال عليه بالضرب ثم ينزل به إلى الحارة، وفي نفس الوقت يستعد عطا في بور سعيد لكي يذهب لأداء مناسك العمرة الذي يوصي وجيه على ابنته الصغرى إيمي ويأتي عليهم النوري ويطلب منه أن يسامحه، وفي أخر الأمر يوافق عطا على مسامحته، وتحدث بين إبراهيم وبين شمردل مشادة كلامية يفضها طرزان وتأتي الشرطة لتأخذ إبراهيم وشمردل وابنه زينهم وتنتهي الحلقة.

أبطال مسلسل توبه

وكان مسلسل توبه من بطولة كلا من عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، وكريم عفيفي، ومن إخراج أحمد صالح، وتعد القناة الناقلة لمسلسل توبه mbc مصر، كما يعرض على منصة شاهد الالكترونية، وتصدر المسلسل التريند خاصة بعد طرح أغنية «هرازيك» التي كانت في أولى الحلقات بالتعاون بين عمرو سعد ومطرب الراب عفرتو.