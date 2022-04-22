/693597/مسلسل-مكتوب-عليا-الحلقة-21-أكرم-حسني-يقفد-بصره-ويتعرض-للإفلاس

مسلسل مكتوب عليا الحلقة 21، بدأت بزيارة سلمى “هنادي مهنا” لمنزل جلجل “أكرم حسني” بشكل مفاجئ، والذين حاولو اخفاء روقة “أيتن عامر” حتى لا تكتشف سلمى حملها.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 21

تسأل سلمى أسرة جلجل عن سبب عدم اهتمامهم بها وتجاهلم المستمر لها، ليخبروها بأنها مجرد أشغال وظروف ليس إلا لكن في الحقيقة هم يحبونها كثيرا، من ناحية أخرى يوجد جلجل الذي يرفض تعاونه مع مي بينما بدوي يسعى لاتمام الصفقة معها.

جلجل وروقة يخدعان سلمى

تحاول مي اقناع جلجل بالتعاون معها بكل الطرقة الممكن لكنه يرفض، ويقطع حديثهم هاتفه الذي يخبره من خلاله اسرة جلجل بأن سلمى في منزله فسرعان ما يذهب إلى هناك لكن قد فات الأوان فقد رأت سلمى بطن روقة المنتفخة، وتتسائل حول حملها فيقول جلجل بأنها قد أخطأت مع شخص ما في الماضي.

بدوي يحاول اقناع جلجل بالصفقة

يذهب بدوي لمنزل جلجل بصحبة مي ليواصلان إقناعها بالصفقة، ويبدأ التوتر يزداد حول روقة وسلمى عن علاقة جلجل بـ مي ولماذا تصر عليه لهذه الدرجة، ولكن في الوقت الذي تحاول مي التقرب منها يعتدي عليها بالضرب ويطردها خارج المنزل.

إصابة جلجل بالعمى بسب بدوي

يقتنع جلجل في النهاية بأن مصلحته في مشاركة مي وبالفعل يقوم ببيع أسهمه لكن يتفاجيء بوجود هاكل في الشركة مما يتعرض جلجل لخسائر شديدة، فيقوم بدوي بضربه على رأسه لفقد بصره. ليعدان مشاهد من فيلم "الشموع السوداء".

عمرو عبد الجليل يتعرض للافلاس

يدخل جلجل في حالة اكتئاب شديدة تحاول الاسرة بأكملها أن تخرجه منه لكن دون جدوى، في حين أن بدوي يقوم ببيع شركته بعد أن تعرض للافلاس على يد جلجل، أما عن شاهين زوج أخت بدوي يهرب بأمواله وينسحب ويترك بدوي.

سلمى تكتشف حقيقة زواج جلجل من روقة

تنتهي الحلقة 21 من مسلسل مكتوب عليا، بجلجل الذي يكتب نصف أملاكه لسلمى ولكن بعد إصابته بالعمى يخطئ في معرفة سلمى وروقة، اذ يتحدث مع سلمى على انها روقة وتنتهي الحلقة بصدمة سلمى.

مسلسل مكتوب عليا

جدير بالذكر، مسلسل مكتوب عليا من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، والإنتاج لـ كريم أبوذكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك في بطولته كلا من آيتن عامر، وعمرو عبد الجليل، وهنادي مهنا، وحنان سليمان، وإساعيل فرغلي، وحنان لبيب، ومحمد طعيمة، ولأول مرة في دراما رمضان، محمود السيسي وهلا رشا.