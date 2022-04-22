وزير الرياضة يقفز بالمظلة: فرحان بالمغامرة ونفخر بمدينة مصر الأولمبية (فيديو)

استضاف برنامج نجوم السماء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذى قفز من ارتفاع 14 ألف قدم فوق سطح الأرض بالمظلة، بالعاصمة الإدارية.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: "مبسوط جدا وفرحان بالمغامرة، لأني مكنتش أتخيل إنى أفكر أعملها، لكن ياسمين بنتي بتزن علي بقالها فترة، ودا جزء اجتماعي وأنا حابه، ومغامرة كويسة وإحساس لغاية دلوقتي بسترجعه".

وتابع وزير الشباب والرياضة: "شوفت العاصمة الإدارية من فوق، وشوفت الحي الحكومي والمدينة الرياضية والأيقونة وأعلى ارتفاع في أفريقيا والأبراج، ومدينة مصر الأولمبية، حاجة نفتخر بها، والسكاي دايفينج بتوري العالم إحنا مصر".

بينما قالت ياسمين ابنة الدكتور أشرف صبحي: "مبسوطة ومش مصدقة وبفكر احنا فعلا عملنا كده".

وقال مصطفى نجل الدكتور أشرف صبحي: "دي حاجة كان نفسي أعملها بقالي فترة كبيرة، والموضوع عدى في ثانية ومن أحسن اللحظات اللي مرت علينا".

فى كل حلقة يكتشف البرنامج مكانا جديدا فى مصر "من السما"، حيث يشمل جولات فى كل أنحاء مصر، وهذه هى المرة الأولى فى العالم أن يتم تقديم برنامج سكاى دايفينج من مكان مختلف يوميا، حيث تم التصوير فى الأهرامات وسقارة والفيوم، ومدينة الجلالة والعلمين الجديدة، والنوبة، والأقصر وشرم الشيخ وطابا ونويبع ووسط البلد، وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والغردقة والمنصورة ودمياط.

وتقدم أغنية التتر الفنانة هلا رشدى، ويشارك فى البرنامج عدد من النجوم، أبرزهم دينا الشربينى، ومحمد فراج وبسنت شوقى، ورانيا يوسف، ومحمود الونش، وهبة مجدى ومحمد محسن، وعلا رشدى وأحمد داود، وهدى المفتى، ومايان السيد، وشريف مدكور، ونيللى كريم، وهايدى موسى، وسلمى أبو ضيف، وآدم الشرقاوى.