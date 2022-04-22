محافظ الإسكندرية: توفير منافذ لبيع السلع للمواطنين للحد من غلاء الأسعار

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، أن جميع الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية تعمل على قدم وساق للحد من غلاء الأسعار ومحاربة الاحتكار مع إتاحة السلع بأسعار مناسبة فى منافذ البيع التى تحت إشراف المديريات الخدمية بالمحافظة.





وأعلن الشريف - فى تصريح اليوم الجمعة - أنه تم إضافة 13 منفذا جديدا لبيع السلع (لحوم - دواجن - سلغ غذائية) للمواطنين تحت إشراف مديرية الزراعة منها منفذ ثابت أول شارع أرض سليم إسكندر من شارع الترعة المردومة بنطاق حى شرق، و5 منافذ متحركة و7 شوادر مؤقته بنطاق أحياء (العجمى وشرق ومنتزه ثان وغرب) لسد احتياج المواطنين فى المناطق الأشد احتياجا إلى ذلك، وبذلك يصل إجمالى عدد المنافذ التى تحت إشراف مديرية الزراعة فى المحافظة إلى 67 منفذا ثابتا ومتحركا. بدوره، أوضح المهندس طارق زكى، مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية أن المديرية تعمل بكل جهد لتوفير سلع بجود عالية للمواطنين، مشيرا إلى أنه تمت إضافة 5 منافذ متحركة فى (شارع القاهرة بجوار سور القطار بنطاق منتزه أول)، وفى (سيدى بشر بحرى السكة الحديد أمام حى منتزه أول)، وسيارة متحركة أخرى فى (باكوس فلمنج بنطاق حى شرق) بالإضافة إلى سيارتين تجوبين الأحياء وفقا لاحتياج المنطقة، مشيرا إلى إنه تم إضافة 7 شوادر مؤقتة فى (الملاحة أمام إدارة المعمورة الزراعية - وأسفل كوبرى كرموز - والعصافرة قبلى شارع المعهد الدينى - وسموحة شارع الاتوبيس أمام كنتاكى - والعجمى شارع البيطاش - والعجمى الهانوفيل - والعجمى الكيلو 21).

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