وزير الشباب عن مشاركته فى نجوم السماء: لتشجيع المواطنين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور أشرف صبحى: "ياسمين كانت عايزة تعمل المغامرة أكتر من مرة وأقولها طب بعدين لغاية لما جبتهم هنا، وقمنا بمغامرات غطس قبل كده"، موضحا أن مشاركته فى المغامرة لتشجيع المواطنين باعتبارهم قدوة.
وتابع الوزير: "والدتهم لها دور كبير، فياسمين اتولدت وأنا بدرس فى كندا، وكانوا معايا وأنا بشتغل وأنا برة مصر، والحوار والصداقة موجود فى البيت".
وعن سؤال: هتخاف على مين فى الجو مصطفى ولا ياسمين؟، رد وزير الشباب والرياضة: "بينى وبينك ومش هاقولهم هخاف على نفسى".
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