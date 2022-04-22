الجيزة: ترميم وإصلاح كوبرى مزلقان منى الأمير بالحوامدية

جدة - نرمين السيد - وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة، بتشكيل لجنة وسرعة معاينة موقع الهبوط للعمل على إصلاحه لعدم إعاقة حركة سير المواطنين. وفى هذا الصدد، عاين إبراهيم الشهابى نائب المحافظ موقع الهبوط واللجنة المشكلة والتى ضمت المهندس محمد عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظتى القاهرة والجيزة وكمال عزت رئيس مجلس مدينة الحوامدية وممثلى رى الجيزة. وصرح الشهابى بأنه تم معاينة أسفل الكوبرى من خلال الحفار للاطمئنان على سلامة الكوبرى حفاظا على سلامة المواطنين والتى أوصت بإجراء غلق جزئى لموقع الهبوط بمنطقة مزلقان منى الأمير وجارى تنفيذ أعمال الترميم للوصول لأعلى معايير الأمان بالطريق. يأتى ذلك فى إطار حرص محافظة الجيزة على سرعة الاستجابة لشكاوى مواطنيها والتعامل الفورى حيالها.

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