/693593/من-غير-برنامج-رامز-جلال-يحصل-خلل-و-إياد-نصار-تفوق-عني-أبرز-تصريحات-منذر-ريحانة-في-حبر-سري

فجر الفنان الأردني منذر ريحانة عدد من التصريحات المثيرة للجدل خلال حلوله ضيفًا على برنامج حبر سري المذاع عبر فضائية القاهرة والناس من تقديم الإعلامية أسما إبراهيم.

وفي هذا الصدد، يرصد دوت الخليج ملخص تصريحات منذر ريحانة ببرنامج حبر سري تصريحات نارية للفنان منذر ريحانة • محدش يقدر ينافس مصر في مكانتها الفنية • مفيش بلد تانية زي مصر بتخرج نجوم مش منها لأن مصر أم الدنيا • مليش قدوة في التمثيل • محدش من نجوم الجيل الحالي زي أحمد زكي • ندمت اني مشاركتش في الممر وإياد نصار عمل الدور حلو اوي • لسه بدري أوي عشان أكون نجم شباك وأنا مقصر في حق نفسي • متخانقتش مع ولاد جورج وسوف هم كانوا بيتخانقوا وأنا واقف بحجز • مفيش خلافات بيني وبين صبا مبارك • الأبعاء الأسود مشروعي القادم في الإخراج • هالة فاخر مش مقاطعها دي حبيبتي وروحي وكل ما بشوفها ببوس إيديها • نفسي اشتغل مع كريم عبد العزيز • هيفاء وهبي أقوى في التمثيل من الغناء بمراحل • هند صبري أفضل ممثلة عربية • الاختيار برواز خاصة وأيقونة مصرية • محمد رمضان ممثل شاطر وملتزم وبيفاجأنا كل سنة واللوكيشن معاه حلو جدا • روحي بترجعلي أول ما اشوف مطار القاهرة بحب مصر جدًا • مقدرتش اعدي وفاة بابا وأختي ومش هعديها • بكيت لما عرفت بوفاة سمير غانم • مبيفرقش معايا مساحة الدور في أفلام بطولتي شيلت منها مشاهد ليا • فضل شاكر هخرجله كليب متصور في مناطق عربية مختلفة • إياد نصار تفوق أكتر مني وهو ممثل خطير • استعجلت أني عملت مسلسل العقرب • حصل خلاف بيني وبين ديانا واتأسفتلها • ناجح جدًا وأنا بتفرج واضحك من غيره نحس أن فيه خلل بشهر رمضان

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