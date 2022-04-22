/693592/فيفي-عبده-أنضف-ناس-العوالم-ومابنسمعش-للجرايد-والمجلات

حلت الفنانة فيفي عبده ضيفة على الاعلامية بسمة وهبة ببرنامج العرافة المذاع على فضائية المحور، حيث كشفت خلالها عن بعد الامور المتعلقة بها والفترة الصعبة التي مرت بها بعد جائحة كورونا.

وعلقت الراقصة فيفي عبده على تصريحات المطرب هشان عباس بشان تقييم جمهورها وانه ليس من الطبقات العالية قائلة:” هشام عباس أخويا وحبيبي.. بس مش هو اللي هيقيمني .. انا كلاس غصب عن أي حد”. وقالت الراقصة فيفي عبده أن هشام عباس يحبني معقبة:” لو مش بيحبني ماكانش جيه من إسكندرية جري عشان يرقص في فرح بنتي”. واستطردت الراقثة فيفي عبده:” ان كلمة العوالم ليس لفظ “ عيب” لأنه انضف ناس هما العوالم وما بنسمعش لكلام الجرايد والمواقع .. لان اخبارهم احيانا تكون غير صحيحة.. دا موتوني وانا عايشة وكمان اخدوا العزا بتاعي “.

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