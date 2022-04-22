مستقبل وطن ينظم معرضا لبيع الملابس والمنتجات الجلدية بأسعار مخفضة بالعياط

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قامت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز ومدينة العياط، بتنظيم معرض لبيع الملابس والمنتجات الجلدية، بأسعار مخفضة بالعياط وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين ومساندتهم في شراء مستلزمات العيد، يأتي ذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون الموقع بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وحزب مستقبل وطن ، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية وأمين التنظيم بالمحافظة.

دوت الخليج

مستقبل وطن ينظم معرض لبيع الملابس والمنتجات الجلدية بأسعار مخفضة بالعياط

وبتوجيه من النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب عن دائرة البدرشين والعياط وبالتعاون مع السادة النواب النائب عماد الدرجلي، ثم النائب حازم عويان وبالتنسيق بين أمانة المشروعات بالمحافظة برئاسة الاستاذ أحمد العدل أمين المشروعات الصغيره والمتوسطه بمحافظة الجيزة، نظمت أمانة الحزب بمركز ومدينة العياط اليوم الخميس معرض لبيع الملابس بأسعار مخفضة، تحت إشراف ومتابعة المستشار بسام الخبيري، أمين حزب مستقبل وطن أمانة مركز العياط، وتامر ماجورا، أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعياط وبحضور عدد من اعضاء المدينة.

ويذكر أن المعرض ضم جميع ملابس العيد والأحذية الجلدية للرجال والسيدات والأطفال والمنتجات الجلدية، تحت إشراف المستشار تامر قنديل امين المدينة والمهندس مليحي فوده مساعد أمين الحزب، ومحمد حمدي أمين العمل الجماهيري.

وأضاف ماجورا، أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعياط، إنه بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فرع الجيزة وبالتعاون مع أمانة الحزب بمركز العياط ، تم اليوم تنظيم معرض اهلا بالعيد اليوم الجمعة الموافق ٢٢/ ٤/ ٢٢٢ بنادي أجياد معرض شامل كافة مستلزمات الأسر المنتجة وبمشيئة الله تعالى سوف يتم تنفيذ معرض اخر يوم السبت الموافق ٢٣ /٤/ ٢٠٢٢ بقرية القطوري، والذى يضم جميع الملابس والأحذية عالية الجودة بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن المعرض يقيم تحت رعاية نواب الحزب بمركز العياط .

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل موطن دعمًا لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفاعليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات التي تمس المواطن وتلبي احتياجاته ومبادرة حياة كريمة.