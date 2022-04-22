/693587/منذر-ريحانة-يبكي-على-الهواء-مقدرتش-اتخطى-وفاة-أختي-وبابا-في-أسبوع-واحد

انهار الفنان منذر ريحانة من البكاء بسبب تذكيره بوفاة شقيقته ووالده، اللذان رحلا عنا في ذات الأسبوع، فلم يستطع الأردني تمالك نفسه على الهواء.

دوت الخليج يرصد بكاء منذر ريحانة على الهواء.

منذر ريحانة يوجه رسالة لوالده وشقيقته المتوفان

وجه ريحانة رسالة لهما خلال حلوله ضيف على برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس: "عايز اقولهم أني اشتقتلكوا ومعدتش من وفاتها ولا هقدر اعديها».

أهم أعمال منذر ريحانة

عرف منذر كممثل له حضور على الساحة الدرامية بعد أدائه دور أبو مسلم الخراساني في المسلسل التاريخي "أبو جعفر المنصور"، ولمع نجمه وتــألق بدوره في مسلسل "الاجتياح" وهو المسلسل الذي نال جائـزة "إيــمي أووردز" العالمية.

ومن أعماله التلفزيونية شو هالحكي عام 2004م، المرابطون والاندلس عام 2005م، راس غليص الجزء الأول عام 2006م، أبناء الرشيد - الأمين والمأمون عام 2006م، خالد بن الوليد عام 2007م، عودة أبو تايه عام 2008.

منذر ريحانة في مسلسل ولهان

شارك منذر ريحانة مؤخرًا في مسلسل ولهان ويجسد "منذر رياحنة" خلال أحداث المسلسل، شخصية "ولهان" الذي يحمل المسلسل اسم شخصيته، وهو رجل عجوز يقوم بنصح المحبوسين داخل القصر القديم الملعون، للخروج من الدائرة المغلقة، وفي النهاية يكتشفون أنه هو الشيطان ولهان.

المسلسل يتكون من ١٠ حلقات، وتدور أحداثه الدرامية في إطار تشويقي ورعب وإثارة.

مسلسل"ولهان" بطولة منذر رياحنة، محمد رضا، محمد نجاتي، ريم أحمد، حامد الشراب، إيمان رجائي، خالد محروس، بسنت النبراوي، وفاء السيد، شروق، مدير تصوير د. أحمد حسين، مهندس ديكور سامح بدر، إشراف فني محمد أبو العلا، سيناريو وحوار ورشة Big pen، إشراف عام محمود أبو العلا وعبدالرحمن أبو العلا، وإخراج بلال العربي، وإنتاج شركة جولدن xyz جروب للإنتاج الفني والتوزيع.