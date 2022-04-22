ضحك وضرب.. رد فعل سالم الدوسري بعد اكتشاف مقلب رامز موفي ستار

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حل لابع الكرة السعودي سالم الدوسري ضحية للحلقة الواحد والعشرين من برنامج رامز موفي ستار للمقالب، والذي يعرض عبر شاشة قناة mbc مصر، ومن المتوقع أن تحظى الحلقة بمشاهدات عالية.

دوت الخليج يكشف لكم لحظة اكتشاف سالم الدوسري لمقلب رامز جلال وذلك خلال السطور القادمة

رد فعل سالم الدوسري بعد اكتشاف المقلب

اصيب سالم الدوسر بحالة من الصدمة، وظل يدفع رامز ويقول له: “لا تلمسني”، ثم ظل يضحك مع رامز جلال وبعد ذلك حمله في حالة من المرح.

رامز جلال يسخر من سالم الدوسري

سخر الفنان رامز جلال من سالم الدوسري، قائلًا: ايه اللي انت لابسه ده؟ رايح تعمل شوبينج وتشتري بلح؟، ونضارة الراحل أحمد زكي في مستر كاراتيه، شنب وسكسوكة شبه علامة مرسيدس، وتابع: تسريحة الهدهد، ده مقاس شيريهان مش لاعيب كورة، مسؤول انتظار السيارات في مول بلاتينيوم، وبالباروكة شبه بلقيس وشنب نسر محلق.

برنامج رامز موفي ستار

برنامج "رامز موفي ستار" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي.وكان برومو البرنامج كشف جزءًا من مُفاجآت الحلقات، إذ يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، منهم: عمرو يوسف، درة، هنا الزاهد، أحمد فتحي، غادة عادل، عائشة بن أحمد، مايان السيد، بيج رامي، محمد محمود، سليمان عيد، حنان مطاوع، والعديد من النجوم الآخرين.

فكرة برنامج رامز موفي ستار

وتدور فكرة البرنامج هذا العام حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة، بعد خداعهم بتصوير إعلان أو مشهد في فيلم، ليتعرض الضحايا للعديد من المغامرات التي تصيبهم بالهلع، فهم يستقلون سيارة تجري بهم في الصحراء، وتقف فجأة على شفا بحيرة بها تمساح، ويظهر ثعابين صغيرة في يد رامز جلال الذي يرتدي قناعًا على وجهه، بمشاركة الفنان العالمي فاندام، واشتهر رامز جلال بتقديم برامج المقالب في رمضان منذ عام 2011، فقدم في السابق برامج: «رامز قلب الأسد»، و«رامز ثعلب الصحراء»، و«رامز عنخ آمون»، و«رامز قرش البحر»، و«رامز واكل الجو»، و«رامز بيلعب بالنار»، و«رامز تحت الأرض»، و«رامز تحت الصفر»، و«رامز مجنون رسمي».