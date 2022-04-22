جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور سامى فوزى، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، اليوم الجمعة، صلوات خدمة الجمعة العظيمة المعروفة باسم جمعة الصلبوت وهى الجمعة التى شهدت صلب السيد المسيح وتعذيبه ودفنه وفق عقيدة الكنيسة وذلك بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.





شارك فى الصلاة الدكتور منير حنا رئيس الأساقفة الشرفى للكنيسة والعميد المساعد يشوع بخيت راعى الخدمة العربية بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك. وبحسب بيان للكنيسة اليوم، فإن رئيس الأساقفة صلى خدمة الجمعة العظيمة بطقس يحتوى 14 مشهدا لرحلة صلب المسيح. وتمثل "الجمعة العظيمة" أخر يوم جمعة فى "الصوم الكبير" الذى سيختتم مساء غد السبت، قبل أن تحتفل الكنائس بعد غد الأحد بعيد القيامة المجيد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس صلوات الجمعة العظيمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.