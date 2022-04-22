بعد مشاركته فى نجوم السماء.. وزير الشباب: هانعمم التجربة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور أشرف صبحى: "سعيد جدا وفرحان بالمغامرة لأنى مكنتش متخيل إنى أعملها، وياسمين بنتى كانت بتزن بقالها فترة عشان نعمل المغامرة".

وأوضح أن المغامرة جيدة، وما زال يسترجع شعور المشاركة فى المغامرة، ولفت إلى أن المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية شىء نفتخر به.

وتابع الوزير: "فى النهاية إحنا متشكرين وناويين نتعاون ونعمم التجربة، زى ما بنعمل رحلات الشباب مع وزارة النقل وزى ما بنعمل دراجتك صحتك".