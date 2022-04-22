«صحة الغربية» تحتفل باليوم العالمى للهيموفيليا لمساندة المرضى

جرى خلال اليوم عمل نقاش مع الأطفال وذويهم بمشاركة نهلة كامل مدير إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة بالغربية، وفريق التواصل المجتمعى، عن كيفية التعامل مع النزيف الحاد وإنقاذ المريض فى حالة التعرض له والتوعية عن مرض الهيموفيليا وكيفيه التعامل معه.
كما قامت فرق التواصل المجتمعى التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، بنشر الوعى الصحى وتقديم الرسائل التوعوية للأطفال وذويهم للاهتمام بالتغذية السليمة وعقد ندوات تثقيفية ونصائح للعيش بصحة جيدة مع المرض، ولفت الانتباه إلى الرعاية الذاتية المناسبة من خلال معرفة أعراض الهيموفيليا وأهمية اتباع السلوكيات الصحية التى تقلل من حدوث أى مضاعفات للمريض، ممارسة النظافة الجيدة للأسنان لتجنب أمراض اللثة والتى قد تؤدى إلى النزيف المفرط، أهمية عمل تمارين معينة لتحسين قوة العضلات والعظام وذلك تحت إشراف طبى، تجنب بعض الأدوية التى قد تؤدى إلى النزيف، عمل الفحوصات الدورية والمنتظمة لعدوى الدم، التغذية السليمة والمطلوبة لمرضى الهيموفيليا.
الجدير بالذكر أن اليوم العالمى للهيموفيليا الذى يوافق 17/4 من كل عام والذى أطلقه ونظمه الاتحاد العالمى للهيموفيليا خلال العام 1989 استمر بالانتشار عاما بعد عام وذلك لأهمية الأهداف والأفكار التى يحاول تقديمها للعالم حول مرض الهيموفيليا والمعاناة الصامتة التى يعيشها المصابون بها.
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