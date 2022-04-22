حياة كريمة ترد الجميل لبائع دافع عن كفيف (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال أبوسفيان: "أنا من جنوب سيناء وقاعد فى القاهرة من 5 سنين، أنا مطبق من يومين عشان مضغوط اليومين دول"، ليعطيه أيمن مصطفى مبلغا من المال.

وبعدها يلتقى "أبوسفيان"، مع أحد الأشخاص "كفيف متفق مع البرنامج"، ويخبره الرجل الكفيف أنه ينتظر أحد الأشخاص ليعطيه ثمن بضاعة، ويحضر صاحب البضاعة ويحصل على 300 جنيه ويخبر الرجل الكفيف أنه أخد منه 150 جنيها فقط، ليتدخل "أبوسفيان"، ويؤكد له أن الرجل الكفيف أعطاه 300 جنيه.

وبعدها يعود أيمن مصطفى، لأبوسفيان ويخبره أنه رأى ما حدث، ليرد أبوسفيان: "اللى عملته عند ربنا، ده رجل كفيف، وأنا بتدخل فى الخير فربنا معايا".

وسأله أيمن مصطفى عن أحلامه فرد قائلا: "الستر من عند ربنا بالدنيا، ويباركلى فى عيالى دول عندى بالدنيا"، ليؤكد له أيمن مصطفى أنه من مبادرة حياة كريمة، ويعطيه مبلغ آخر من المال وميدالية أبطال حياة كريمة.