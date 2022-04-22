نجوم السماء- وزير الرياضة: العاصمة الإدارية هى المستقبل.. شكرا فخامة الرئيس

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، خلال مشاركته فى برنامج "نجوم السماء" عبر القناة الأولى، إنه يستغنى عن الموبايل طوال اليوم حتى يستطيع أن يعمل، متابعا: "الصبح وبليل ممكن أرجع ليه".





وقال الدكتور أشرف صبحى، إن "سكاى دايف" شىء جديد فى مصر، ليعقب بعد سقوطه بالمظلة: "مبسوط جدا، بلدى جميلة، حاجة أنا أول مرة أعملها، إحنا فى مصر عندنا رياضة القفز بالمظلات، بس أول مرة أعمل سكاى دايف، إحنا فوق العاصمة الإدارية عاصمة المستقبل، شكرا يا فخامة الرئيس حاجة مهمة وكبيرة". وعن الأغنية التى يفضل سماعها قال: "فى أكثر من أغنية لأم كلثوم وعبدالحليم حافظ وسيلين ديون".

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