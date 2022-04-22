حياة كريمة تدخل الفرحة على الفتيات الأيتام بحجز فساتين الزفاف (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وشاركت مبادرة حياة كريمة بمبلغ من المال لمساندة الأيتام وغير القادرين، واتصل أيمن مصطفى بعروسة يتيمة وأخبرها بأنه تم حجز الفستان لها مجانا. كما أهدى أيمن مصطفى، صاحبة المحل ميدالية أبطال مبادرة حياة كريمة.

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