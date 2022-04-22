حياة كريمة.. محافظ سوهاج: البدء فى إنشاء 30 مكتبة بالمجالس القروية

جدة - نرمين السيد - وأوضح المحافظ - فى تصريح له اليوم الجمعة - أن المكتبات يجرى إقامتها فى 30 مجلس قروى بالمراكز السبعة المستهدفة بالمبادرة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب لخدمة تلك القرى وتوابعها بالتزامن مع أعمال التطوير التى تشهدها على صعيد جميع المجالات.
وأكد حرص الدولة على توفير جميع الخدمات الأساسية للمواطنين فى مختلف المجالات ومنها المجال الثقافى تماشيا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة وبناء الإنسان المصرى.
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