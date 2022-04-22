بعد إعادة مباراة مصر والسنغال..هل يجب عودة كيروش بنفس التشكيل؟

/693588/بعد-إعادة-مباراة-مصر-والسنغالهل-يجب-عودة-كيروش-بنفس-التشكيل

تترقب الجماهير المصرية قرارا هاما بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال والتي خسرها الفراعنة في العاصمة السنغالية بهدف نظيف قبل اللوجوء لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت لأصحاب الأرض وودع رفاق محمد صلاح التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 عقب خسارة ركلات الترجيح 5- 4 في لقاء شهد أحداث عنيفة من جانب الجمهور السنغالي الأمر الذي فتح الباب أمام إحتمالية إعادة المواجهة بين الفريقين ويرصد دوت الخليج تفاصيل وظوابط المباراة حال إعادتها.

إعادة مباراة مصر والسنغال

يتسائل الجمهور عن ظوابط مباراة مصر والسنغال في حال إعادتها وهل سيتولى كيروش الإدارة الفنية للفراعنة في هذة المباراة على أساس أنها نفس المواجهة التي لعبها الفريق في السنغال وكان البرتغالي هو المدير الفني لزملاء محمد صلاح أم يتولي إيهاب جلال الإدارة الفنية اثناء المواجهة المحتملة.

ضوابط إعادة مباراة مصر والسنغال

وعلم دوت الخليج أن لوائح الفيفا تنص على ضرورة تواجد كافة عناصر الفيفا خلال اي مباراة بشكل طبيعي في أي مواجهة يتم إعادتها وفق ظوابط الفيفا وعلى أساس إعلان إعادة المباراة حيث أن الإعلان من المقرر اشتماله على ملعب المباراة التي سيتم إعادتها والذي يكون في الغالب ملعب محايد خارج ديار الفريقين المتنافسان مع الإلتزام بشروط لعب المباراة الطبيعي وهو وجود 11 لاعب مقابل 11 لاعب في الفريق المنافس دون الإلتزام بأسماء معينة باستثناء وجوب تواجد حارس مرمى في كل فريق.

ولم يتطرق الفيفا خلال لوائح إعادة المباريات الي ضرورة تواجد نفس العناصر المتواجدين في المباراة الاولى قبل إعادتها بينما يترك الأمر للجنة التي تصدر شروط وحيثيات إجراء المباراة ولذلك فإن إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفراعنة هو المقرر تواجده على رأس الإدارة الفنية للفراعنة في حال إعادة المباراة بين مصر والسنغال في الجولة الختامية من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

شروط إعادة المباراة

قواعد الفيفا تنص على أنه يتم إعادة المباراة في ثلاث حالات فقط، وهي:

1- خطأ في تنفيذ القانون من جانب الحكم

2- اقتحام الملعب من جانب الجماهير 3- إصابة أي لاعب أو الحكم داخل الملعب نتيجة قذف أشياء من الجماهير